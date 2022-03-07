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Sosyal medya onu konuşuyor! Ukraynalı milletvekili Kira Rudik, silah kuşandı

07.03.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın işgali karşısında Ukrayna hem ordusu hem de sivil halkıyla mücadele etmeye devam ediyor. İşgalin 12. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeyi sürdürüyor. Ukrayna halkı ülkelerini korunmak için gönüllü olarak silah kuşanıp savaşa katıldı. Kadınların da yer aldığı direnişte Ukraynalı milletvekili Kira Rudik, dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Sosyal medya onu konuşuyor! Ukraynalı milletvekili Kira Rudik, silah kuşandı

Ukrayna parlementosu üyesi Kira Rudik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın sonrasında dünya manşetlerinde yerini aldı. Rus ordusunun ülkesindeki ilerleyişini sürdürmesi üzerine, Ukrayna ordusunun ve gücünün hafife alındığından dert yanan Rudik, silah tutarken verdiği pozuyla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Rudik’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ukraynalı milletvekili büyük bir destek gördü.

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“KADINLARIMIZ ERKEKLERİMİZ GİBİ TOPRAĞIMIZI KORUYACAKTIR”

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Twitter hesbaından elinde silah tuttuğu bir kareyi paylaşan Rudik, fotoğrafına, “Kadınlarımız, erkeklerimiz gibi toprağımızı koruyacaktır" notunu ekledi. Paylaşıma 300 binden fazla beğeni ve destek yorumu yapıldı. Rudik, "Bir silah tuttuğumu, silah taşımaya hazır olduğumu ve diğer insanları vurmaya hazır olduğumu anlamak ve fark etmek benim için son derece sıradışı ve deliceydi" dedi.

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Fotoğraf paylaşımının ardından bir çok uluslararası televizyonun canlı yayınına davet edilen milletvekili Rudik, "Silah tutmamın nedeni, Rus askerlerinin Kiev'e gelmesi ve Rus askerlerinin aslında kendilerine ait olmayanları almaya çalışmasıydı. Putin, ordumuzun hazırlığını hafife aldı ve askerlerinin her adımında onlara gerçekten sert bir direniş gösteriyoruz" diye konuştu.

“PUTİN YANLIŞ HESAPLADI”

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Rudik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Putin’in Ukrayna’yı işgal kararı sonrasında yalnızca erkekleri hesaba kattığını söyleyerek meydan okudu. Rudik, “Putin işgal etmeye karar verdiğinde sadece Ukraynalı erkekleri hesapladı ama yanlış hesapladı, çünkü kadınlar da savaşıyor” dedi.

Ülkesinden kaçmayı düşünmediğini ve sonuna kadar direnişine devam edeceğini dile getiren Rudik, “Putin’in ölüm listesinde olduğumu biliyorum ama aynı zamanda birçok başka listedeyim. Örneğin, ben ilk on Ukraynalı bekarlar listesindeyim, umarım birbirlerini eşitlerler.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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