Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada “Asla ölmeyeceğiz” dedi! Teorisine tepki yağdı

Sosyal medyada “Asla ölmeyeceğiz” dedi! Teorisine tepki yağdı

13.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok kullanıcısı insanların gerçekten ölmediğini ve farkına varmadan dünyanın birkaç kez sona erebileceğini öne sürdü. Hatta ölen insanların başka bir paralel evrende gözlerini açarak yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.

Sosyal medyada “Asla ölmeyeceğiz” dedi! Teorisine tepki yağdı

“Ölümden sonraki hayat” konusu tarih boyunca hem insanların meraklandıran hem de korkutan bir gizemdir. Ölümden sonraki hayata dair teoriler genellikle reekarnasyonla desteklenir. Ancak ölümden sonraki yaşama ilişkin herhangi bir kesin bilgi bulunmaması yüzyıllardır bu durumun esrarengiz olmasına neden oluyor. Bazı kişiler için ruhun sonsuza kadar devam ettiği ve özün asla yok olmadığına ilişkin düşünceler rahatlatıcı olurken; kimileri için ise korku filmi senaryolarını anımsatıyor. TikTok’ta paylaşım yapan Joli Moli isimli bir kadın ise, insanların asla ölmeyeceğini ve ruhun paralel bir gerçeklikte varlığını devam ettireceğini iddia etti. Moli’nin iddiaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ölümden sonraki hayatla ilgili ortaya attığı iddialarla görenleri şaşkına çeviren TikTok kullanıcısıÖlümden sonraki hayatla ilgili ortaya attığı iddialarla görenleri şaşkına çeviren TikTok kullanıcısı

“ESKİDEN YAŞANAN ANILARI ANIMSAMIYORUZ”

Hİç kimsenin gerçekten ölmediğini öne süren Joli Moli, teorisini kuantum ölümsüzlük teziyle destekledi. İnsanlığın paralel bir gerçekliğe atlama olasılığının bulduğunu dile getiren Moli, “Yanlış görünen birkaç detay dışında eskiden yaşanılan dünyaya dair hiçbir hatıra beyninizde yer almıyor. İnsanlığın kıyamet olayları tarafından birçok kez silinmiş olabilir. Bilinç devam ettiği için bunu hatırlamamız mümkün değil” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Moli’nin teorisinden rahatsızlık duyduğunu yorumlarına ekledi. Bilimsel ve somut bir kanıt olmadığı için kullanıcılar Moli’nin teorisini inandırıcılıktan uzak bulduğunu da belirtti.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden fenomen, Eylül ayındaki tarihe dikkat çekti! Kehaneti tüyler ürperttiZaman yolcusu olduğunu iddia eden fenomen, Eylül ayındaki tarihe dikkat çekti! Kehaneti tüyler ürpertti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman isimler TikTok’un yeni trendine karşı kullanıcıları uyarıyor! “Kanamaya neden olabilir”Uzman isimler TikTok’un yeni trendine karşı kullanıcıları uyarıyor! “Kanamaya neden olabilir”
Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke ettiKocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti
Yeni sosyal medya trendi tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardıYeni sosyal medya trendi tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

“Burası evim” diyor! Yarım asırdır gönüllü bekçilik yapıyor

“Burası evim” diyor! Yarım asırdır gönüllü bekçilik yapıyor

İlk kahin olarak ünlenmişti! Kıyametin tarihini verdi

İlk kahin olarak ünlenmişti! Kıyametin tarihini verdi

Bu dövme modellerinden uzak durun! 10 yıl içinde...

Bu dövme modellerinden uzak durun! 10 yıl içinde...

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.