Sosyal medyada “Asla ölmeyeceğiz” dedi! Teorisine tepki yağdı

“Ölümden sonraki hayat” konusu tarih boyunca hem insanların meraklandıran hem de korkutan bir gizemdir. Ölümden sonraki hayata dair teoriler genellikle reekarnasyonla desteklenir. Ancak ölümden sonraki yaşama ilişkin herhangi bir kesin bilgi bulunmaması yüzyıllardır bu durumun esrarengiz olmasına neden oluyor. Bazı kişiler için ruhun sonsuza kadar devam ettiği ve özün asla yok olmadığına ilişkin düşünceler rahatlatıcı olurken; kimileri için ise korku filmi senaryolarını anımsatıyor. TikTok’ta paylaşım yapan Joli Moli isimli bir kadın ise, insanların asla ölmeyeceğini ve ruhun paralel bir gerçeklikte varlığını devam ettireceğini iddia etti. Moli’nin iddiaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“ESKİDEN YAŞANAN ANILARI ANIMSAMIYORUZ”

Hİç kimsenin gerçekten ölmediğini öne süren Joli Moli, teorisini kuantum ölümsüzlük teziyle destekledi. İnsanlığın paralel bir gerçekliğe atlama olasılığının bulduğunu dile getiren Moli, “Yanlış görünen birkaç detay dışında eskiden yaşanılan dünyaya dair hiçbir hatıra beyninizde yer almıyor. İnsanlığın kıyamet olayları tarafından birçok kez silinmiş olabilir. Bilinç devam ettiği için bunu hatırlamamız mümkün değil” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Moli’nin teorisinden rahatsızlık duyduğunu yorumlarına ekledi. Bilimsel ve somut bir kanıt olmadığı için kullanıcılar Moli’nin teorisini inandırıcılıktan uzak bulduğunu da belirtti.



