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Sosyal medyada başlatılan ‘normalize etmeliyiz’ akımı kısa sürede yayıldı! Kullanıcılar toplumsal kalıpları sıraladı

22.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’da başlatılan ‘We Should Normalize (Normalize etmeliyiz)’ etiketi tüm dünya kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgi gördü. Modern dünyanın içinde hala değişmesi ve yıkılması gereken tabular olduğuna inanan kullanıcılar, düşündüklerini esprili paylaşımlarla dile getirdi.

Sosyal medyada başlatılan ‘normalize etmeliyiz’ akımı kısa sürede yayıldı! Kullanıcılar toplumsal kalıpları sıraladı

Kimi davranışlar yazılı kurallarla yasaklanmasa da toplumsal normlar çerçevesinde ayıp olarak algılanıyor. Bu nedenle çoğu davranış aslında kişinin sansürlemesi ve kalıplara uyma zorunluluğundan dolayı yerine getirilmiyor. Twitter’da etkili olan ‘We Should Normalize (Normalize etmeliyiz)’ aracılığıyla kullanıcılar toplum nezlinde ayıp olarak görülen davranışları eleştirdi ve bunların normal algılanmasını istedi.

İÇ ÇAMAŞIRI ZORUNLULUĞU

Kadınların kıyafet seçimlerinde dünyanın her yerinde belirlenen kurallar doğrultusunda hareket etmeleri gerekir. Ancak iç çamaşırı giyilmesi neredeyse tüm ülkelerde geçerli olan toplumsal kuraldır. Twitter’da kullanıcılar, “kadınlar sütyensiz de sokağa çıkabilmeli” yorumuyla durumu bir kez daha gündeme getirdi.

ALKOL

Alkol almak ya da almamak da normalleştirilmesi gereken konulardan biri olarak görülüyor. Kimi ülkelerde alkol kullananlar kimilerinde ise almayanlar dışlanıyor. Twitter kullanıcıları alkolün kimsenin özel alanlarına müdahale edilmediği ve rahatsızlık yaratmadığı sürece normalleştirilmesi gerektiğini söyledi.

HAYVAN KORKUSU

Toplumun genel algısında fare, yılan, böcek gibi hayvanların korkutucu olduğu ve nefret edilmesi gerektiği yönündedir. Kedi, kuş ve köpek gibi hayvanlar ise evcilleştirilerek evde bakılabilecek kadar sevimlidir. Sosyal medya kullanıcıları herkesin aynı görüşte olmak zorunda olmadığını savundu.

EMZİRMEK

Emzirmek hayatın olağan akışı içinde oldukça normal ve doğal bir durumdur. Ancak kadınlar genellikle bebeklerini toplum içinde emzirmekten kaçınırlar. Sosyal medyada kullanıcılar annelerin bebeklerini tedirginlik duymadan emzirebilmesinin normalleşmesini istedi.

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PSİKOLOJİK TEDAVİ

Son dönemde aslında psikolojik tedaviye duyulan ihtiyaç biraz daha normal olarak algılanmaya başlandı. Önceki yıllarda ‘deli doktoru’ olarak anılan psikiyatriste, psikoloğa ve terapiste gitmeye yönelik tepkiler azaldı. Ancak sosyal medya kullanıcıları bu durumun yüksek sesle söylenebilmesi için normalleşme dileğini sundu.

EVLENMEK İSTEMEMEK

Tüm toplumlarda evlilik kutsal kurumlardan biri olarak kabul edilir. Bu nedenle özellikle kadınların evlenmesi adeta bir zorunluluk olarak algılanır. Ancak kullanıcılar, evlenmek istemeyen, çocuk sahibi olmayan ve sadece kedileriyle yaşayan kadınlara normal bir gözle bakılması gerektiğini söyledi.

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sosyal medya
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