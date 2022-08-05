Sosyal medya fenomeni Lele Pons, sınırları zorladı! Bikisinin üstünü çıkartıp poz verince beğeni butonu çöktü

Geçtiğimiz günlerde müzisyen sevgilisi Guaynaa’dan evlenme teklifi alan ve bu anları takipçileriyle paylaşan Pons yaz tatilinin tadını çıkarttı. Önce sevgilisiyle tatile giden Pons ardından ise yakın kız arkadaşlarıyla Yunanistan’ın yolunu tuttu. Sosyal medyadan tatilinin en güzel anlarını paylaşan Pons, takipçileri için cesur fotoğraflarını yayınlamayı ihmal etmedi. Pons’un bikini üstünü çıkartarak göğüslerini elleriyle kapattığı bir fotoğrafı kısa sürede takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

MİLYONLARCA BEĞENİYE ULAŞTI

Deniz kenarında bikini üstünü çıkarttığı anlar sosyal medyadan paylaşan Pons, görüntüsünü büyük siyah bir şapkayla tamamladı. Paylaştığı ikinci pozunda ise bu kez de çıkarttığı bikini üstünün denizin kenarında tek başına duruşunu gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı. Pons’un paylaşımı 1.7 milyon beğeniye ulaşırken binlerce de yorum topladı.



