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Sosyal medyada fenomeni yeniden siyasete girdi! Seçim vaadi şoke etti: Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...

15.08.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde genellikle adayların vaatleri büyük bir gündem yaratır. Sosyal medya fenomeni olan Brezilyalı bir politikacı, ülkedeki 27 federatif birimden biri olan Brezilya'daki Federal Bölge için seçilmiş bir bölge temsilcisi olarak yer almak için adaylığını koydu. Sosyal medya fenomeni Valeria Maria de Santanais seçim vaadi olarak ise ücretsiz göğüs ve kalça estetiği sözü verdi.

Sosyal medyada fenomeni yeniden siyasete girdi! Seçim vaadi şoke etti: Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...

Sosyal medyada MC Bandida ismiyle tanınan Brezilyalı politikacı Valeria Maria de Santanais, Avanta partisi adına bölge temsilciliği için adaylığını koyduğunu açıkladı. Üçüncü kez aynı görev için aday olduğunu ifade eden Santanais seçmenlerine ücretsiz göğüs ve kalça estetiği sözü verdi. Vaadini açıkladıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Santanais, “Planım Brezilya’da kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olmak için bu estetik desteğe ihtiyaç duyduklarına inanan düşük gelirli kadınların ruh hallerini ve refahlarını iyileştirmek için kamu parasını yatırmak. Kadınların fiziksel varlıklarını geliştirmeye olan dikkatim, mevcut iklimde oyların galibi olacak” dedi.

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İlk adaylığını 2014 yılında koyan Valeria Maria de Santanais, sadece 120 almıştı. Sosyal medya hesaplarını seçim kampanyası için aktif bir şekilde kullanan Valeria Maria de Santanais, yeni seçimde şansını arttırabileceğini düşündüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Brezilya
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