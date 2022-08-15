Eski öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğumu okullarda canlı yayınlayacağını söyledi! “Tamamen eğitim amaçlı”

33 yaşındaki Amy Kupps, eskiden Kuzey Karolina’da bir okulda öğretmenlik yapıyordu ve kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdi. Yetişkinlere özel olarak tasarlanan ve abonelik sistemiyle yürütülen OnlyFans’ta içerik üreten eski bir öğretmen Amy Kupps, bir gece kulübünde tanıştığı kişiyle tek gecelik bir ilişki yaşadığını ve hamile kaldığını söyledi. Çocuğunun babasının kimliğini gizli tutan Kupps, bu kişinin eski öğrencisi olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.Şimdilerde çocuğunu bekar bir anne olarak yetiştirmeye hazırlandığını ifade eden Kupps, doğum eğitimi verebilmek adına o anları kayıt altına alacağını anlattı.

“EĞİTİM AMACIYLA YAPIYORUM”

Sosyal medyadan doğumunu videoya almak istediğini açıklayan Kupps, “Bu deneyimimi hayranlarımla paylaşabilmek için yapıyorum. Video için doktorumdan yardım alacağım. Bebek doğana kadar cinsiyetini bilmek istemediğim için bu bana sürpriz olacak ama bir kızım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Eski bir öğretmen olarak mesleğinin bilgi vermekle başlayan yönlerini özlediğini ifade eden Kupps, “Eski bir öğretmen olarak mesleğin bilgi vermek gibi bazı yönlerini özlüyorum. Eski müfredatımın yanı sıra sağlık ve fen eğitimi de aldım, bu yüzden doğumu eğitim amaçlı kayıt edeceğim. Bazıları fetiş açısından bakabilir ama ben tamamen eğitim amaçlı bakıyorum” diye konuştu.



