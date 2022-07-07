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Sosyal medyada fenomeninden şaşırtan itiraf! “Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

07.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Scheila Santos, fiziksel görüntüsü nedeniyle sosyal medya kullanıcılarından yoğun eleştiri aldığını dile getirdi. Düz bir kalçası, küçük göğüsleri, büyük burnu ve kepçe kulakları olduğu için kimsenin Brezilyalı olduğuna inanmadığını söyleyen Santos, estetik ameliyatlarıyla standart bir Brezilyalı görüntüsüne kavuştuğunu belirtti.

Sosyal medyada fenomeninden şaşırtan itiraf! “Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

31 yaşındaki sosyal medya fenomeni aldığı yoğun eleştirilerden sonra fiziksel özelliklerini değiştirmek için bir dizi estetik operasyon geçirdi. Santos düz kalçası, küçük göğüsleri, büyük burnu ve kepçe kulakları nedeniyle Brezilyalı olarak kabul edilmediğini itiraf etti. Kendine olan güveninin arttırmak için isteyen fenomen isim Brezilya popo kaldırma ameliyatı için tam 5 bin sterlin (yaklaşık 103 bin 403 TL) harcadı.

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“KENDİMDEN NEFRET EDİYORDUM”

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Gençlik yıllarında beden ölçüleri nedeniyle kendisinden nefret ettiğini dile getiren Santos, “Gençliğimde çok ince olduğum için vücudumdan nefret ediyordum. Okulda Brezilyalı olarak görünmediğim için yaşıtlarım tarafından zorbalığa uğradım. Büyük bir burnum vardı, kulaklarım açıktı, göğüslerim çok küçüktü ve kalçam da dümdüzdü. Bunlar beni çok rahatsız eden şeylerdi. Rinoplasti, silikon meme implantı, kulak düzeltme ameliyatı, yüz uyumu ve gluteoplasti oldum” dedi.

Yeni görüntüsü sayesinde kendisini daha mutlu hissettiğini ve sosyal medyada kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardığını anlatan Santos, “Estetik işlemler beni bambaşka bir kişi yaptı ve dönüşüm kişiden çok mutluyum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik
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