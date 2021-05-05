Sosyal medyada gündem olan 20 yaş challenge nedir? Challenge nedir?

20liyaşlarchallange tagiyle sosyal medyada bir akım haline gelen bu challenge’in başlangıcı ise bilinmiyor. Ancak kısa bir sürede, birçok sosyal medya kullanıcının dahil olduğu bu akım, şu an için Twitter’ın gündeminde yer alıyor. Son olarak siyasilerin de dahil olduğu akıma, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

20 YAŞ CHALLENGE NEDİR?

20'li yaş challenge olarak bilinen bu akım için arşivdeki resimler araştırılmaya başlandı. 20'li yaşlar challenge akımı Instagram ve Twitter'da gündem oldu. '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler kadar siyasetçilerden de katılım geldi. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.

Challenge (meydan okuma) akımı başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında devam ediyor. Challenge akımında kullanıcılar, bir konsept belirleyerek, yakın arkadaşlarını da bu akıma davet ediyor. Son olarak 20'li yaşlar challenge akımı trend oldu.

Sosyal medyada başlatılan akıma kimileri de toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, 20 yaşını görmeden öldürülen kadınlara dikkat çekerek, “Münevver, Şeyma, Ecem, Merve, Ceren, Güleda, Helin, Duygu…ve daha nice kardeşimiz 20 yaşını göremeden, erkekler tarafından öldürüldüler…#20liyaslarchallenge” ifadelerini kullandı.