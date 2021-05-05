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Sosyal medyada gündem olan 20 yaş challenge nedir? Challenge nedir?

Seo Editör-2 Seo Editör-2
05.05.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir süredir gündemde yer alan ve ünlülerin de dahil olduğu 20 yaş challenge oldukça konuşuluyor. Son olarak Ziya Selçuk’un 20 yaş challenge’ına katılıp, Marlon Brando’nun fotoğrafını paylaşması ise sosyal medyada olay olmuştu. Yeni başlayan bu akıma Şevket Çoruh, Zafer Alagöz, Fatih Terim ve Ziya Selçuk gibi pek çok isim de dahil oldu.

Sosyal medyada gündem olan 20 yaş challenge nedir? Challenge nedir?

20liyaşlarchallange tagiyle sosyal medyada bir akım haline gelen bu challenge’in başlangıcı ise bilinmiyor. Ancak kısa bir sürede, birçok sosyal medya kullanıcının dahil olduğu bu akım, şu an için Twitter’ın gündeminde yer alıyor. Son olarak siyasilerin de dahil olduğu akıma, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

20 YAŞ CHALLENGE NEDİR?

20'li yaş challenge olarak bilinen bu akım için arşivdeki resimler araştırılmaya başlandı. 20'li yaşlar challenge akımı Instagram ve Twitter'da gündem oldu. '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler kadar siyasetçilerden de katılım geldi. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.
Challenge (meydan okuma) akımı başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında devam ediyor. Challenge akımında kullanıcılar, bir konsept belirleyerek, yakın arkadaşlarını da bu akıma davet ediyor. Son olarak 20'li yaşlar challenge akımı trend oldu.

ziya selçuk

ahmet davutoğlu

kemal kılıçdaroğlu

Sosyal medyada başlatılan akıma kimileri de toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, 20 yaşını görmeden öldürülen kadınlara dikkat çekerek, “Münevver, Şeyma, Ecem, Merve, Ceren, Güleda, Helin, Duygu…ve daha nice kardeşimiz 20 yaşını göremeden, erkekler tarafından öldürüldüler…#20liyaslarchallenge” ifadelerini kullandı.

kadın

CHALLENGE (MEYDAN OKUMA) NE DEMEK?

İngilizce bir kelime olan challenge, Türkçe karşılığı meydan okuma olarak çevriliyor. Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte popüler olan challenge akımında bir fotoğraf ve video paylaşılarak başka bir kişiye meydan okunuyor. O kişi de paylaşım yaparak başka bir kişiye meydan okuyor. Son günlerde popüler olan 20'li yaşlar challenge akımında herkes 20'li yaşlardaki fotoğraflarını paylaşarak meydan okuma gerçekleştiriyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ziya Selçuk Şevket Çoruh
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
saçmalık diz boyu uğraşacak daha önemli şeyler var bu ülkede yazık gerçekten yazık

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