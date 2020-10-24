Sosyal medyada gündem oldu! Hülya Koçyiğit kimdir? Hülya Koçyiğit kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam’ın önemli isimlerinden usta oyuncu Hülya Koçyiğit Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programında sinema hayatını anlattı. Söyleşide yaptığı açıklamalar nedeniyle Koçyiğit sosyal medyada gündem oldu. Peki, Hülya Koçyiğit kaç yaşında? Hülya Koçyiğit nereli? İşte usta oyuncu ile ilgili tüm merak edilenler…

“ÇOK BÜYÜK GURUR DUYUYORUM”

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programında sinema hayatını anlatan Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Koçyiğit “Ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum. Bir insan eserleriyle anılır. O da bu ülkenin her bir köşesine, geleceğe eserler bırakıyor. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara da kucak açıyor ve hepimiz onlara yardım ediyoruz. Ben Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum” dedi.

Sinema yaşamında canlandırdığı kadın karakterler ile ilgili de konuşan Koçyiğit, Sinemada benim ana konum hep kadın oldu. (Filmlerde) en sorunlu kadın kesimi olan, kırsal alanda yaşayan haklarının bile bilincinde olmayan ve de sağlığını koruyamayan kadınları işlemeye başladım. Daha sonra meslek kadınlarına da sıra geldi. Amacım varlığımın ve sinemanın etkisinin birleşmesinden seyircilere bir katkıda bulunmaktı" dedi. Aynı zamanda Koçyiğit canlandırdığı karakterlerin hepsinin gerçek hayatta tanınan veya göz ardı edilen ve mutlaka seslerinin duyulması gereken kadınlar olduğunu söyledi. Suat Köçer'in yönetimini üstlendiği, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla belediyenin Facebook hesabından canlı yayınlanan söyleşide Koçyiğit, "Hayatım Sinema" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.