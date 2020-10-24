Sosyal medyada gündem oldu! Hülya Koçyiğit kimdir? Hülya Koçyiğit kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam’ın önemli isimlerinden usta oyuncu Hülya Koçyiğit Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programında sinema hayatını anlattı. Söyleşide yaptığı açıklamalar nedeniyle Koçyiğit sosyal medyada gündem oldu. Peki, Hülya Koçyiğit kaç yaşında? Hülya Koçyiğit nereli? İşte usta oyuncu ile ilgili tüm merak edilenler…
Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programında sinema hayatını anlatan Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Koçyiğit “Ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum. Bir insan eserleriyle anılır. O da bu ülkenin her bir köşesine, geleceğe eserler bırakıyor. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara da kucak açıyor ve hepimiz onlara yardım ediyoruz. Ben Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum” dedi.
Sinema yaşamında canlandırdığı kadın karakterler ile ilgili de konuşan Koçyiğit, Sinemada benim ana konum hep kadın oldu. (Filmlerde) en sorunlu kadın kesimi olan, kırsal alanda yaşayan haklarının bile bilincinde olmayan ve de sağlığını koruyamayan kadınları işlemeye başladım. Daha sonra meslek kadınlarına da sıra geldi. Amacım varlığımın ve sinemanın etkisinin birleşmesinden seyircilere bir katkıda bulunmaktı" dedi. Aynı zamanda Koçyiğit canlandırdığı karakterlerin hepsinin gerçek hayatta tanınan veya göz ardı edilen ve mutlaka seslerinin duyulması gereken kadınlar olduğunu söyledi. Suat Köçer'in yönetimini üstlendiği, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla belediyenin Facebook hesabından canlı yayınlanan söyleşide Koçyiğit, "Hayatım Sinema" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.
12 Aralık 1947 doğumlu olan Hülya Koçyiğit yaşı şu anda 72’dir. Üsküdar doğumlu olan usta oyuncu, 1991 senesinde Devlet Sanatçısı seçildi. Aynı zamanda 1991-1992’de kurmuş olduğu SO-DER’e başkan olarak seçilen ünlü isim 4 sene görevini sürdürdükten sonra şu anda yönetim kurulunda görev yapıyor. Küçük yaşlardan beri yeteneği keşfedilen Koçyiğit’in lise çağlarında İstanbul Şehir Tiyatroları ile eş zamanlı olarak baleye giderken Muhsin Ertuğrul tarafından namı duyuldu. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda okumaya başladığı sırada ise Metin Erksan’ın tavsiyesiyle Ses dergisinin yarışmasına katılan ünlü isim ikinci oldu. Böylece ilk filminde oynadı.
Koçyiğit Susuz Yaz filminden sonra ise basında büyük ilgi gördü. Böylece büyük bir şöhretin kapılarını arayan Hülya Koçyiğit filmleri arasında Genç Kızlar, Adalardan Bir Yar Gelir, Affetmeyen Kadın, Ayşecik Çıtı Pıtı Kız, Katilin Kızı, Taşralı Kız, Vurun Kahpeye, Hıçkırık, Dudaktan Kalbe, Kadın İsterse, Seven Ne Yapmaz, Kezban Paris’te, Bütün Anneler Melektir, Sevemez Kimse Seni ve Kızıl Vazo bulunuyor. Koçyiğit son olarak ise Hababam Sınıfı Merhaba ve Hicran Sokağı gibi yapımlarda rol aldı. Televizyonda da çeşitli işlerde rol alan Koçyiğit’in yer aldığı yapımlar arasında Nisan Yağmuru, Mihriban, Altın Kızlar ve Son Çare bulunuyor.
Hülya Koçyiğit eşi ise 1968 yılında evlendiği ve bir dönem Fenerbahçe’de futbol oynayan Selim Soydan’dır. Hülya Koçyiğit kızı da merak ediliyor. Ünlü ismin Gülşah adında bir kızı ve Neslişah ve Aslışah adında iki torunu bulunuyor. Kızı Gülşah da küçük yaşlardan itibaren oldukça ünlü olan filmlerde rol aldı. Koçyiğit’in torunu Neslişah Alkoçlar ise ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evli.
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