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Sosyal medyada gündem oldu! Köpek sahibini bekledi, kediyle yemeğini paylaştı... Deprem bölgesinden duygulandıran görüntüler

14.02.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından bölgeden yürek ısıtan görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Golden cinsi bir köpeğin enkazın başından ayrılmaması ve deprem bölgesinde görev yapan kişinin kediyle yemeğini paylaşması izleyenleri duygulandırdı. Enkaz altında kalan hayvanları da kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ili etkilemiş ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan diğer canlılar da kurtarılmaya çalışılırken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler de izleyenleri duygulandırdı.

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Enkaz çalışmalarında Golden cinsi bir köpek dikkat çekti. Videoda görevliler tarafından köpeğin enkaz başında sahibini beklediği duyuluyor.

KEDİYLE YEMEĞİNİ PAYLAŞTI

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Deprem bölgesinden gelen bir başka görüntü ise yürekleri ısıttı. Enkaz çalışmalarında görev yapan İlyas Yıldır, yemek molasında yanına gelen depremzede kedi ile tabağındaki yemeği paylaştı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

ENKAZ ALTINDAKİ HAYVANLAR DA UNUTULMADI

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Gaziantep Tarım il müdürlüğü ekipleri Nurdağı Tüllüce Mahallesi’nde enkaz altından canlıları kurtardı. Tarım il müdürlüğü köylere kendi yaptıkları hayvan çadırlarını gönderdi.


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deprem kedi köpek

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