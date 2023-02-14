Sosyal medyada gündem oldu! Köpek sahibini bekledi, kediyle yemeğini paylaştı... Deprem bölgesinden duygulandıran görüntüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ili etkilemiş ve on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan diğer canlılar da kurtarılmaya çalışılırken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler de izleyenleri duygulandırdı.

Enkaz çalışmalarında Golden cinsi bir köpek dikkat çekti. Videoda görevliler tarafından köpeğin enkaz başında sahibini beklediği duyuluyor.

KEDİYLE YEMEĞİNİ PAYLAŞTI

Deprem bölgesinden gelen bir başka görüntü ise yürekleri ısıttı. Enkaz çalışmalarında görev yapan İlyas Yıldır, yemek molasında yanına gelen depremzede kedi ile tabağındaki yemeği paylaştı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

ENKAZ ALTINDAKİ HAYVANLAR DA UNUTULMADI

Gaziantep Tarım il müdürlüğü ekipleri Nurdağı Tüllüce Mahallesi’nde enkaz altından canlıları kurtardı. Tarım il müdürlüğü köylere kendi yaptıkları hayvan çadırlarını gönderdi.



