Sosyal medyada gündem oldu! Tehlikeli atlayışı milyonlarca izlenmeye ulaştı

Fransa’nın Torreilles’deki Frenzy Su Parkı’nda ilginç bir atlayış kayıtlara geçti. Su parkının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan orta yaşlı bir adam su kaydırağına çatıdan atladı ve hızla kaydıraktan kayan adam havuza çakıldı. O anlar kameralara yansıdı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Su parkında bulunan yüzlerce insanın tanıklık ettiği atlayış sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Şiddetli bir şekilde havuza düşen adam olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken paylaşım kısa sürede 8 milyon izlenmeyi geçti.



