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Sosyal medyada gündem oldu! Tehlikeli atlayışı milyonlarca izlenmeye ulaştı

08.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın popüler oyun parklarından birinde ismi açıklanmayan orta yaşlı bir ziyaretçi ölümle burun buruna geldiği bir atlayış gerçekleştirdi. Su kaydırağına çatıdan zıplayan adam hızının etkisiyle havuza ters bir şekilde girdi. Adamın ölümle burun buruna geldiği anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Fransa’nın Torreilles’deki Frenzy Su Parkı’nda ilginç bir atlayış kayıtlara geçti. Su parkının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan orta yaşlı bir adam su kaydırağına çatıdan atladı ve hızla kaydıraktan kayan adam havuza çakıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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Su parkında bulunan yüzlerce insanın tanıklık ettiği atlayış sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Şiddetli bir şekilde havuza düşen adam olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken paylaşım kısa sürede 8 milyon izlenmeyi geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa su kaydırağı
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