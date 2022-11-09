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Sosyal medyada gündem yaratan düğün şakası! Gelinin yüzüne bir anda pasta fırlattı

09.11.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Jadekennedy_777’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi ismi açıklanmayan bir gelin ve damada ait görüntüleri paylaştı. Düğün sırasında konukların önünde damadın geline yaptığı hareket tepkilere çekti. Gelin ise damada kızgın olmadığını dile getirerek şakalaştıklarını söyledi.

Bir düğün töreni sırasında gelin ve damadın arasında geçekleşen ilginç anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Damat konuklar için hazırlanan pastadan eline bir parça alarak geline doğru hareket etti ve kadının yüzüne pastayı attı. Bu anlarda damattan kaçmaya çalışan gelin dengesini kaybederek yere düştü. Gelini köşeye sıkıştırarak pasta fırlatan adam eşini düştüğü yerden kaldırmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Videonun kısa sürede sosyal medya milyonlarca izlenmeye ulaşmasından sonra kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu şaka olarak nitelendirdiklerini söylerken diğer bir kısmı ise düğünde yapılmaması gereken bir hareket olarak yorumladı.

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