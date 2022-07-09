Sosyal medyada gündem yarattı! Her gün köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyen adam herkesi şaşırttı

31 yaşındaki Nathaniel Nolan, geçen yıldan bu yana emeklemeden koşmaya ve köpek bakışı ile denge sağlamaya kadar günlük rutinini oluşturdu. Sosyal medyada günlük hayatından kesitler sunan adamın videoları 20 milyon izlenmeyi geçti.

Nolan, sosyal medya paylaşımlarında çimenlerde dört ayağının üzerinde koşarken ve oturma odasındaki eşyalara bir köpek gibi tırmanırken gözüktü. İki çocuk babası adam, günde en az 30 dakika boyunca hayatını bir köpek gibi geçirdiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Nolan’ın günlük hayatına dair paylaştığı videoları büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Sosyal medyadan gelen yorumları umursamadığını dile getiren Nolan, “İnternette insanların bu konu hakkında yorum yaptığını gördüm. Ben bir köepk gibi davranmaktan daha fazlasını yapıyorum. Hayatınızı insanların düşüncelerine göre yaşayacaksanız, o zaman kendinizi gerçekten küçük bir kutuya sıkıştıracaksınız” dedi.

Dövüş sanatları aşığı, yüksek yoğunluktaki antrenmanlar sırasında eklem ağrısıyla mücadele ettiğini, bu yüzden gücünü ve esnekliğini geliştirmek için doğaçlama bir yol bulduğunu söyledi. Köpek gibi hareket etmenin kendisinin fikri olduğunu belirten Nolan, “Dört ayak pozisyonunu kullanmak benim fikrimdi. Başka kimsenin bunu yaptığını görmedim” diye konuştu.



