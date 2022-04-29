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Sosyal medyada gündem yarattı! Sağlığın ve ebedi gençliğin sırrının kendi idrarını içmek olduğunu söyledi

29.04.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Matadeen isimli 34 yaşındaki bir adam sosyal medyadan yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Sağlıklı olmasını ve ebedi gençliğinin sırrını kendi idrarına borçlu olduğunu söyleyen Matadeen, 2016 yılından beri idrarını içtiğini belirtti. Matadeen o zamandan beri sosyal kaygı sorunları da dahil olmak üzere vücudunun tamamen iyileştiğini anlattı.

Sosyal medyada gündem yarattı! Sağlığın ve ebedi gençliğin sırrının kendi idrarını içmek olduğunu söyledi

Harry Matadeen isimli 34 yaşındaki bir adam, 2016 yılından beri kendi idrarını içtiğini söyledi. Gençlik sırrının idrarını içmek olduğunu belirten Matadeen, bu gizli formülü sayesinde 10 yaş daha genç gözüktüğünü anlattı.

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“FAYDALARI HAYAL GÜCÜNÜN ÖTESİNDE”

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Kendi idrarını içmeninin hayatında verdiği en doğru karar olduğunu ifade eden Matadeen, “Faydaları hayal gücünün ötesinde. Kendi idrarımı içtiğim andan beri beynim ve algılarım daha açık. Depresyonum tamamen ortadan kalktı. Yeni bir barış, sakinlik ve kararlılık duygusu hissettim. 'Vay be bedavaya yapabilirim ve kendimi hep bu mutlu durumda tutabilirim' diye düşündüm.” dedi.

İdrarının temiz olduğunu ifade eden Matadeen, “Her gün 200 ml kadar içiyorum. Taze idrar asla hayal ettiğiniz kadar kötü değildir. Nötr kokuludur ve gerçekten toksik olmadığınız süre kötü bir tada sahip değildir. Sadece alışmak biraz zaman alıyor” diye konuştu.

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