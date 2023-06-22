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Sosyal medyada gündem yarattılar! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti ve şimdi bebeğimi taşıyor”

22.06.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lisa Messenger sosyal medyadan bebeğini kucağına almak için gün saydığı muhteşem yolculuğundan söz ederek gündeme gelmeyi başardı. Kariyerine odaklandığı için uzun bir süre boyunca çocuk sahibi olmak istemeyen Messenger yıllar içinde anne olmak istedi. Ancak 8 yıl devam eden başarısız tüp bebek girişimleri ve evlat edinme sürecinden sonra anne olmayan Lisa’nın yardımına 3 çocuk annesi yakın arkadaşı Sarah Meggison koştu.

Sosyal medyada gündem yarattılar! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti ve şimdi bebeğimi taşıyor”

Sosyal medyadan yakın arkadaşının yardımıyla bebek sahibi olmak için gün saydığını söyleyerek dikkatleri çeken Lisa Messenger isimli bir kadın kullanıcıların merak etmesi üzerine yolculuğundan söz etti. Hayalini kurduğu aile ortamına yakın arkadaşı Sarah Meggison sayesinde kavuşacağını ifade eden Messenger, “8 yıl süren başarısız tüp bebek girişimleri ve defalarca yaşanan düşüklerden sonra evlat edinmek istedik. Ancak o da başarılı olmadı. En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti ve şimdi bebeğimi taşıyor” dedi.

TAŞIYICI ANNE OLMAYI TEKLİF ETTİ

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Lisa'nın ailesini kurmaya çalıştığı ve başarısız olduğu sekiz yılın ardından, en iyi arkadaşı ve üç çocuk annesi Sarah Megginson taşıyıcı anne olmayı teklif etti. Mamamia'nın Filtresiz podcast'ine konuşan Lisa, “Kendi çocuğumu kendim dünyaya getirmek istedim. Kariyerime o kadar çok odaklanmıştım ki çocuk sahibi olmayı unuttum. Gerçekten çocuk istediğimde ise bir sürü engel karşıma çıktı. Başlarda Sarah’ın teklifini saçma buldum. Ama şimdi biz kocaman bir aileyiz. Sarah’ın çocukları benim çocuğumun seçilmiş kardeşleri” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya taşıyıcı anne

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