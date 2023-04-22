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İki farklı kadınla evli olan adam çokeşliliğe böyle karşı çıktı! “Çok kötü bir fikir. Sakın denemeyin”

22.04.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki farklı kadınla evli olan Maynard Manyowa isimli bir adam çok eşliliğe dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İki eşe sahip olmanın hayatında verdiği en kötü fikir olduğunu dile getiren Manyowa, “Çok pişmanım. Eğer böyle bir şey yapmayı düşünen varsa kesinlikle bu kararından hemen vazgeçsin” dedi.

İki farklı kadınla evli olan adam çokeşliliğe böyle karşı çıktı! “Çok kötü bir fikir. Sakın denemeyin”

Kendisini “eski bir çokeşli” olarak tanımlayan Maybard Manyowa iki farklı kadınla aynı anda evliydi. Çokeşli evliliğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösteren ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manyowa yaptığı son açıklamayla takipçilerini şaşkına çevirdi. Çokeşliliğin hayatındaki en büyük pişmanlık olduğunu dile getiren Manyowa, erkekleri çokeşliliği bırakmaya çağırdı.

“DENGEYİ KURMAK ÇOK ZOR”

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10 yıl boyunca iki farklı kadınla evlilik hayatı sürdürdüğünü ifade Manyowa sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında, “Eski bir çokeşli larka bunun çok kötü bir fikir olduğunu söylüyorum ve kesinlikle kimseye tavsiye etmiyorum. Çünkü dengeyi kurmak çok zor ve asla barışı bilmeyeceksiniz. Şimdiye kadarki en büyük hatam bu. 10 yıl boyunca devam ettim ama sonunda beceremediğimi anladım” dedi.

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