Yatak odasından sesler gelince gördüklerine inanamadı! Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı... O anları saniye saniye kaydetti

Çin’de kaydedilerek ifşa edilen ihanet görüntülerinde ismi açıklanmayan bir adam yatak odasından gelen sesler üzerine karısının ihanetiyle yüzleşti. Karısı ve sevgilisini aynı yatakta uygunsuz bir şekilde gören adam önce duruma anlam veremedi sonrasında ise öfkesine engel olmayarak diğer adama saldırdı. Sevgilisinin kocası tarafından darp edilmesini istemeyen genç kadın yasak aşkının önünde siper oldu.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra yasak aşkı ifşa edilen kadın kendisini savundu. İsmini açıklamadan yerel basına yaptığı açıklamada genç kadın uzun süredir boşanmak için uğraştığını ve hukuki işlemlerin devam etmesine rağmen eşinin boşanmamak için sorun çıkarttığını söyledi.