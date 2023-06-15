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  4. Yatak odasından sesler gelince gördüklerine inanamadı! Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı... O anları saniye saniye kaydetti

Yatak odasından sesler gelince gördüklerine inanamadı! Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı... O anları saniye saniye kaydetti

15.06.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de popüler sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan görüntülerde bir adam eve geldiğinde karısını ve onun yasak aşkını suçüstü yakaladığı anları kaydederek yayınladı. Yasak aşkıyla yakalanan kadın o anlarda evliliğinin başarısız olduğunu ve bitirmek için çok uğraştığını söyleyerek eşine “Hatalarını kabul et” diye bağırdı.

Yatak odasından sesler gelince gördüklerine inanamadı! Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı... O anları saniye saniye kaydetti

Çin’de kaydedilerek ifşa edilen ihanet görüntülerinde ismi açıklanmayan bir adam yatak odasından gelen sesler üzerine karısının ihanetiyle yüzleşti. Karısı ve sevgilisini aynı yatakta uygunsuz bir şekilde gören adam önce duruma anlam veremedi sonrasında ise öfkesine engel olmayarak diğer adama saldırdı. Sevgilisinin kocası tarafından darp edilmesini istemeyen genç kadın yasak aşkının önünde siper oldu.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra yasak aşkı ifşa edilen kadın kendisini savundu. İsmini açıklamadan yerel basına yaptığı açıklamada genç kadın uzun süredir boşanmak için uğraştığını ve hukuki işlemlerin devam etmesine rağmen eşinin boşanmamak için sorun çıkarttığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma ihanet

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