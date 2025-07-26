Sosyal medyada ifşa olmuştu! Google Haritalar'a çıplak yakalandı! Dava açtı binlerce dolar tazminat aldı

Google Haritalar'ın sokak görüntüleme kamerası Arjantinlinin bahçesine girince başına bela aldı. Arjantin'in küçük bir kasabasında 2017'de yaşanan olayda polis memuru bir kişi evinin bahçesinde kameraya çıplak bir şekilde yakalandı.

AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI!

Fotoğrafta çıplak sırtı ve kalçası görünen polisin evinin bulunduğu sokak ismi ve kapı numarası da ifşa oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüsünün ardından hemen harekete geçti. Polis memuru itibarının zedelendiğini, iş arkadaşları ve komşuları arasında alay konusu olduğunu savunarak Google'a tazminat davası açtı. Verilen hükme göre Google, polis memurunun onurunu zedelediği gerekçesiyle 12 bin 500 dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

Kararda "Burada kamu alanında değil, kendi evinin sınırları içinde, ortalama bir insandan daha uzun duvarlarla çevrelenmiş alanda görüntülenen bir insan söz konusu. Mahremiyetin ihlal edildiği apaçık ortada" ifadelerine yer verildi.

Yargıçlar Google'ın normalde fotoğraflanan kişilerin yüzlerinin ve araç plakalarının bulanıklaştırılması politikasına değinerek şirketin üçüncü taraflara zarar verecek davranışlardan kaçınma zorunluluğunun farkında olduğunu söyledi.