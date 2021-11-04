Sosyal medyada popo kaldırma akımı yaygınlaşıyor! Herkes bu pozu vermeye başladı

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Sosyal medya uygulamalarının popüler olmasıyla beraber bu akımlar kısa sürede tüm dünyada aynı anda kullanılmaya başlanıyor. Instagram'da son dönemde ünlü isimlerim hem bikinili hem de tamamen giyinik olarak görüldüğü yeni bir trend ortaya çıktı. Bu trend ünlü isimlerin poz verme şekillerini baştan belirledi. Artık kameraya sırtı dönük ve biraz doğal bir görünüm elde etmek için ellerle kalçayı yukarı kaldırmak yeni poz şekli oldu.

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA POPÜLER OLDU

Sosyal medyanın kısa sürede benimsenen akımı özellikle ünlü isimler arasında bir hayli popüler oldu. Pozu ilk deneyenler Emily Ratajkowski ve Zara McDermott olurken iki isminde paylaşımlarına âdeta beğeni yağdı.

Akıma son olarak ise ünlü model Bella Hadid katıldı. Mavi ve altın sarı tonlarından oluşan bikinisiyle poz veren Hadid, akımı en güzel temsil eden kişilerden biri olmayı başardı.



