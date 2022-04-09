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Sosyal medyada popüler oldu! Eşinden boşandı estetik ameliyatlarıyla gündem yarattı

09.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’de yaşayan 32 yaşındaki bir fotoğrafçı eşinden ayrıldıktan sonra hayatını ve dış görüntüsünü değiştirmeye karar verdi. Stacey Marie Clarke isimli kadın ilişkisini bitirdikten sonra badem göz, Brezilya popo kaldırma, göğüs ameliyatı dahil olmak üzere onlarca kez bıçak altına yattı. Estetik operasyonları için 30 sterlin (yaklaşık 576 bin TL) harcayan kadın yeni görüntüsünden mutlu olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada popüler oldu! Eşinden boşandı estetik ameliyatlarıyla gündem yarattı

Galler’de yaşayan 32 yaşındaki fotoğrafçı Stacey Marie Clarke estetik operasyonları sayesinde sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. Küçük yaşta evlendiğini ve anne olduğunu dile getiren Clarke, eşinden boşanmasıyla birlikte derin bir depresyon yaşadığını ifade etti. Özgüvenini yerine getirmek için estetik ameliyatları araştırmaya başlayan Clarke, Türkiye’ye gelerek bir dizi operasyon geçirdi.

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“HİÇBİR ZAMAN İSTEDİĞİM GİBİ GÖRÜNMEDİM”

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Evlilik ve annelik durumlarının hayatının büyük bir bölümünü eklediğini ifade eden Clarke, “Hiçbir zaman istediğim gibi görünmedim. Büyürken düz göğüslüydüm. Yüzüm hatları bile belirgin değildi. 15 yaşında hamile kaldım ve şimdilerde benim boyumu aşan iki çocuğum oldu. 2019 yılında çocuklarımın babasıyla aramdaki ilişki bozulduğunda köklü bir değişim yapmanın zamanı olduğunu anladım” dedi.

SADECE 1 YILDA DEĞİŞTİ

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Sadece bir yıl içinde, Clarke dokuz yüksek riskli prosedürden geçti ve 30.000 sterlinden fazla harcadı. Clarke, “Instagram'da kozmetik cerrahi için yurtdışına seyahat eden ünlüleri gördüm. Bu yüzden Haziran 2019'da Türkiye'ye gittim ve Brezilya popo kaldırma, dudak kaldırma, kollarımda ve uyluklarımda liposuction ve çenemin altında lipo yaptırdım. O yılın ilerleyen zamanlarında ülkeme geri döndüğümde ve indirimli fiyatla kedi gözü ameliyatı oldum, yüz germe, saç ekimi yaptırdım ve kaplamalara 15.000 sterlin harcadım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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