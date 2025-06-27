Sosyal medyada tanıştığı 9 kişiyi öldürmüştü! "Twitter katili" idam edildi! Yıllar sonra o ülkede bir ilk...

Şiraişi Takahiro, eski adı "Twitter" olan sosyal medya platformu X üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldürerek parçalara ayırdığı için "Twitter katili" olarak tanınıyor.

Dairesinde 8 kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunmasının ardından 2017'de tutuklanan Şiraişi, 2020 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

İNTİHARA MEYİLLİ KİŞİLERE YARDIM TEKLİF ETTİ

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Şiraişi'nin intihara meyilli kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini, ardından evine çağırdığı kurbanları öldürerek parçalara ayırdığını bildirdi.

2022'DEN BU YANA İLK İDAM

Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edilen Şiraişi'nin infazı tamamlanana kadar kamuoyundan gizli tutuldu. Bu infaz, Japonya'da Temmuz 2022'den beri uygulanan ilk idam oldu. G7 ülkeleri arasında sadece Japonya ve ABD'de idam cezası uygulanıyor.