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Skandal görüntüler! Yaramazlık yaptığı için anaokulu öğretmeni 2 yaşındaki öğrenciyi sandalyeye bağladı

14.04.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Maryland şehrindeki bir anaokulunda kaydedilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Söz konusu görüntülerde yaramazlık yapan 2 yaşındaki öğrencinin bir havluyla sandalyeye bağlandığı anlara yer verildi. Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken anaokulu eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Skandal görüntüler! Yaramazlık yaptığı için anaokulu öğretmeni 2 yaşındaki öğrenciyi sandalyeye bağladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland şehrindeki bir anaokulunda 2 yaşındaki Sean isimli öğrenci yaramazlık yaptığı gerekçesiyle bir havlu yardımıyla sandalyeye bağlandı. Anaokulundaki bir doğum günü kutlaması sırasında kaydedilen görüntülerde Sean’ın sandalyeye bağlanmış bir hali ailesinin tepkisine neden oldu. Sean’ın ailesi güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşarak okuldan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

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Sean’ın büyükannesi Ruby Campbell görüntüleri gördükten sonra okulla bağlantıya geçti. İki kreş görevlisi büyükanneye torununun yaramazlık yaptığı için cezalandırıldığını söyledi. Sosyal medyada görüntülerin gündem yaratmasından sonra Fox 5’e konuşan büyükanne Campbell, “Sean hiçbir şekilde 2 yaşındaki normal bir çocuğun yapacağından farklı davranmıyordu. Görüntülerde diğer çocukların serbest bir şekilde hareket ettikleri görülüyor. Bu durumu aile olarak kabul etmiyoruz” dedi.

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Sean’ın ailesi çocuklarının kaydını başka bir kreşe aldıklarını dile getirerek duruma tepki gösterdiklerini ifade etti. Görüntülerin sosyal medyada tepkiler neden olmasından sonra iki öğretmenin görevinde uzaklaştırıldığı belirtildi.

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