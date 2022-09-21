Sosyal medyadan bağış toplamak için iki yıl boyunca çocuklarına çamaşır suyu içirdi! Yavaş yavaş zehirledi

Tayland'ın Bangkok şehrinde yaşayan Nattiwan Rakkunjet isimli iki çocuk annesi kadın tıbbi tedavileri için sosyal medyadan bağış toplamak amacıyla iki çocuğunu zehirleyip birini öldürmekten suçlu bulunarak ölüme mahkum edildi. Dört yaşındaki oğlunun alerjik reaksiyonlar gösterdiğini dile getirerek hastaneye götüren annenin çocuklarını yavaş yavaş zehirlediği ortaya çıktı.

2019 YILINDA KIZI DA ÖLMÜŞTÜ

Kadın, dört yaşındaki oğlunu mide ağrısı ve kan kusma şikayetiyle deniz ürünleri alerjisi olduğunu söyleyerek hastaneye getirdi. Ancak çocuğu tedavi eden doktorlar, çocuğun, annenin ilk başta iddia ettiği gibi alerjik bir reaksiyon değil, ciddi bir mide enfeksiyonu geçirdiğini tespit etti. Doktorlar, kadının iki yıldır çocuklarının yemeklerine çamaşır suyu gibi aşındırıcı maddeler koyduğunu ve ayrıca kadının 2019'da ölen kızının da zehirlenme kurbanı olduğunu keşfetti. Rakkunjet, çocukları zehirlemekten ve halktan bağış toplamak amacıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaktan suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

Bangkok yakınlarındaki Thammasat Üniversite Hastanesi'ndeki doktorlar iki çocuğun sindirim sisteminde kanama, kan kusma ve mide iltihabından muzdarip olduğunu belirledi. Savcılar, Rakkunjet'in dört yaşındaki kızı 2015'te evlat edindiğinden beri hafif aşındırıcı sıvıyla beslendiğini söyledi. Kız çocuğu 2019 yılında vefat ederken, 2020 yılında Rakkunjet’in oğlunun benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İTİRAF ETTİ

202 yılının Mayıs ayında tutuklanan Rakkunjet'in iki banka hesabında toplam 20 milyon baht (9 milyon 872 bin 977 TL) keşfedildi. Tutuklanmasının ardından Rakkunjet çocuklarını bağış, cinayet ve cinayete teşebbüs için kullanarak insan kaçakçılığını itiraf etti.



