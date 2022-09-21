Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medyadan bağış toplamak için iki yıl boyunca çocuklarına çamaşır suyu içirdi! Yavaş yavaş zehirledi

Sosyal medyadan bağış toplamak için iki yıl boyunca çocuklarına çamaşır suyu içirdi! Yavaş yavaş zehirledi

21.09.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın Bangkok şehrinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi Nattiwan Rakkunjet olarak açıklanan bir anne çocuklarının tıbbi tedavi masraflarını karşılamak için sosyal medyadan bağış topluyordu. Ancak annesin çocuklarını kasıtlı olarak zehirlediği ve 2 yıl boyunca onlara çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Anne çocuklarını zehirleme suçuyla ölüm cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyadan bağış toplamak için iki yıl boyunca çocuklarına çamaşır suyu içirdi! Yavaş yavaş zehirledi

Tayland'ın Bangkok şehrinde yaşayan Nattiwan Rakkunjet isimli iki çocuk annesi kadın tıbbi tedavileri için sosyal medyadan bağış toplamak amacıyla iki çocuğunu zehirleyip birini öldürmekten suçlu bulunarak ölüme mahkum edildi. Dört yaşındaki oğlunun alerjik reaksiyonlar gösterdiğini dile getirerek hastaneye götüren annenin çocuklarını yavaş yavaş zehirlediği ortaya çıktı.

2019 YILINDA KIZI DA ÖLMÜŞTÜ

1

Kadın, dört yaşındaki oğlunu mide ağrısı ve kan kusma şikayetiyle deniz ürünleri alerjisi olduğunu söyleyerek hastaneye getirdi. Ancak çocuğu tedavi eden doktorlar, çocuğun, annenin ilk başta iddia ettiği gibi alerjik bir reaksiyon değil, ciddi bir mide enfeksiyonu geçirdiğini tespit etti. Doktorlar, kadının iki yıldır çocuklarının yemeklerine çamaşır suyu gibi aşındırıcı maddeler koyduğunu ve ayrıca kadının 2019'da ölen kızının da zehirlenme kurbanı olduğunu keşfetti. Rakkunjet, çocukları zehirlemekten ve halktan bağış toplamak amacıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaktan suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

Bangkok yakınlarındaki Thammasat Üniversite Hastanesi'ndeki doktorlar iki çocuğun sindirim sisteminde kanama, kan kusma ve mide iltihabından muzdarip olduğunu belirledi. Savcılar, Rakkunjet'in dört yaşındaki kızı 2015'te evlat edindiğinden beri hafif aşındırıcı sıvıyla beslendiğini söyledi. Kız çocuğu 2019 yılında vefat ederken, 2020 yılında Rakkunjet’in oğlunun benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

12 yaşındaki çocuğu ev ödevini yapmadığı için babası tarafından yakılarak öldürüldü12 yaşındaki çocuğu ev ödevini yapmadığı için babası tarafından yakılarak öldürüldü

İTİRAF ETTİ

2

202 yılının Mayıs ayında tutuklanan Rakkunjet'in iki banka hesabında toplam 20 milyon baht (9 milyon 872 bin 977 TL) keşfedildi. Tutuklanmasının ardından Rakkunjet çocuklarını bağış, cinayet ve cinayete teşebbüs için kullanarak insan kaçakçılığını itiraf etti.

İki cezaevi çalışanı aynı mahkuma aşık olunca ortalık karışmıştı! Uygunsuz ilişkisini itiraf ettiİki cezaevi çalışanı aynı mahkuma aşık olunca ortalık karışmıştı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız'' Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''
Kocasının parmaklarının arasından kaydı! Korkunç anlar...Kocasının parmaklarının arasından kaydı! Korkunç anlar...
Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgıncaÇıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca
Anahtar Kelimeler:
Tayland çamaşır suyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”

Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”

Müstehcen fotoğraflarının olduğu telefonu satışa çıkarttı

Müstehcen fotoğraflarının olduğu telefonu satışa çıkarttı

İlginizi Çekebilir

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.