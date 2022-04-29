Sosyal medyadan evlilik rutinlerini anlattı! “Ayrı yataklarda uyuyoruz”

İki çocuk annesi bir kadın, kocasının ayrı bir yatak odasında uyuduğunu itiraf ettikten sosyal medyanın dikkatini çekti. TikTok’ta yaklaşık 3.3 milyon takipçisi olan Taylor Paul, kocas Tate ile olan ilişkisinin detaylarını anlattı. Çift olarak ayrı uymaya karar vermenin hayatlarındaki en doğru karar olduğunu ifade eden Paul, “Uykuda konuşuyor ve sabah benden erken kalktığı için sürekli ses yapıyor. Bu duruma bir son vermem gerekiyordu” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eşinin ve kendisinin farklı uyuma alışkanlıkları olduğundan söz eden Paul, “O gerçekten soğuktan hoşlanıyor ve ben oldukça sıcaktan hoşlanıyorum. Kendisi bir hayli dağınık ve sürekli olarak kendi eşyalarımın arasından onunkini bulmaktan sıkıldım. Ben sessizliği seviyorum o bir şeyler dinlemeden uyuyamıyor. Bu yüzden ikimiz için de en iyi durumun bu olduğunu hissediyorum” diye konuştu.

Evliliklerinin verdikleri karardan sonra daha da güçlendiğinden söz eden Paul, "Sağlıklı bir evliliğimiz var ve gerçekten iyi uyuyoruz ve ikimiz de ayrı odalarımızı seviyoruz.” ifadelerini kullandı.



