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Sosyal medyadan evlilik rutinlerini anlattı! “Ayrı yataklarda uyuyoruz”

29.04.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taylor Paul isimli bir sosyal medya kullanıcısı evliliklerinin normalin aksinde rutinlere sahip olduğunu dile getirerek bir anda popüler oldu. Eşiyle ayrı yataklarda uyumayı tercih ettiklerini söyleyen Paul, bu rutine ise geceleri daha iyi dinlenebilmek için karar verdiklerini söyledi. Eşiyle ayrı yataklarda uyuduklarından beri evliliklerinin daha sağlam olduğunu vurgulayan Paul, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Sosyal medyadan evlilik rutinlerini anlattı! “Ayrı yataklarda uyuyoruz”

İki çocuk annesi bir kadın, kocasının ayrı bir yatak odasında uyuduğunu itiraf ettikten sosyal medyanın dikkatini çekti. TikTok’ta yaklaşık 3.3 milyon takipçisi olan Taylor Paul, kocas Tate ile olan ilişkisinin detaylarını anlattı. Çift olarak ayrı uymaya karar vermenin hayatlarındaki en doğru karar olduğunu ifade eden Paul, “Uykuda konuşuyor ve sabah benden erken kalktığı için sürekli ses yapıyor. Bu duruma bir son vermem gerekiyordu” dedi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Eşinin ve kendisinin farklı uyuma alışkanlıkları olduğundan söz eden Paul, “O gerçekten soğuktan hoşlanıyor ve ben oldukça sıcaktan hoşlanıyorum. Kendisi bir hayli dağınık ve sürekli olarak kendi eşyalarımın arasından onunkini bulmaktan sıkıldım. Ben sessizliği seviyorum o bir şeyler dinlemeden uyuyamıyor. Bu yüzden ikimiz için de en iyi durumun bu olduğunu hissediyorum” diye konuştu.

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Evliliklerinin verdikleri karardan sonra daha da güçlendiğinden söz eden Paul, "Sağlıklı bir evliliğimiz var ve gerçekten iyi uyuyoruz ve ikimiz de ayrı odalarımızı seviyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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