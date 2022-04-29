Love Island modeli, Instagram seksi pozunu yasaklayınca isyan etti! “Cinsel olarak özgürleştirilmiş...”

Love Island yıldızı Megan Barton Hanson, deri iç çamaşırı takımıyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yüklememesinden şikayet etti. Intagram’ın topluluk kuralları gereğince cinsellik öğelerini barındıran fotoğrafları sistemlerinden kaldırdığını anlatan Hanson, “Kendi vücudundan para kazanan bir kadının insanları rahatsız ettiği ve Instagram’ın cinsel olarak özgürleştirilmiş kadınları cezalandırdığı için yükleyemediğim en sevdiğim fotoğraflardan biri” notunu ekledi.

TAMAMEN SİLİNDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Megan Hanson, bir hayranının sosyal medyadan kendisine gönderdiği bir mesajı paylaşarak Instagram’ın kendisini arama sonuçlarından çıkarttığını iddia etti. Müstehcen fotoğrafları nedeniyle sistemin kara listesine alındığını düşündüğünü söyleyen Hanson, “Instagram burada kendi bedenlerinden bir kariyer yaptıkları için kadınları cezalandırıyor” diye konuştu.



