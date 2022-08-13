Sosyal medyadan tepki çekti! "Kız kardeşime yardım etmek için yeğenimi emziriyorum"

Üç çocuk annesi Lisa McAloon kısa süre önce Callum adında bir erkek bebek doğurdu ve sütü azalmaya başlayınca onu beslenmesi için kız kardeşi Janelle McAloon'a devretti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan kız kardeşler kullanıcılar arasında bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı kız kardeşlerinin süt paylaşımını doğru bulmadıklarını belirten diğer bir kısmı ise kardeşleri destekledi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kız kardeşlerin yaptığı sosyal medya paylaşımında dört çocuk annesi Janelle'in hiç tereddüt etmeden karnı acıkan yeğenini emzirdiği görülüyor. Janelle kendine "insan inek" adını verdi ve "yeğenim için her şey" dedi. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan gönderi gönderi, yaklaşık 10 milyon görüntüleme aldı ve diğer anneleri emzirme deneyimlerini paylaşmaya teşvik etti.

Kadınlardan oluşan bir ordu, kız kardeşleri tuhaf ve iğrenç olarak nitelendiren eleştirilere karşı savundu ve yıllardır yaygın bir uygulama olan sütanneleri açıkladı.



