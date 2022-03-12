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Sosyal medyadan uyuşturucu pazarlıyorlardı! Pes dedirten paylaşımlar: Toplu alımlarda indirim

12.03.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak uyuşturucu pazarladıkları tespit edilen 2 şüpheli Fatih'te yakalandı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden 'Toplu alımlarda indirim', 'Her iki yakada da servisimiz vardır' şeklinde paylaşım yaparak, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan uyuşturucu pazarlıyorlardı! Pes dedirten paylaşımlar: Toplu alımlarda indirim

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan paylaşım yaparak uyuşturucu satan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. "Toplu alımlarda indirim", “Her iki yakada da servisimiz vardır” şeklinde paylaşımlarda bulunan zanlının Fatih Silivrikapı'da bir adreste saklandığı tespit edildi.

EVE BASKIN YAPILDI

Evi takibe alan polis ekipleri, içeriden çıkan şüpheli bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Zanlının üzerinde iki parça halinde 6 gram narkotik ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli M.H.K'yı gözaltına alan ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 5 parça halinde 1 kilo 247,5 gram narkotik madde, 110 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi.

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Evde bulunan D.B.Ş. isimli şahıs da polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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(İHA)

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