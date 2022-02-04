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‘Sosyal medyanın en esnek kadını’ olarak biliniyor! Aşk hayatındaki itirafıyla dikkatleri üzerine çekti

04.02.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaela Vonk, sosyal medyanın en esnek kadını olduğunu iddia ederek bu özelliğinin hayatında büyük avantajlar sağladığını dile getirdi. Sosyal medya esnekliğini göstermek için çok sayıda paylaşım yapan Vonk, aşk hayatında esnekliği sayesinde değişik şekillere girebildiğini ve erkeklerin bu duruma bayıldıklarını ifade etti.

‘Sosyal medyanın en esnek kadını’ olarak biliniyor! Aşk hayatındaki itirafıyla dikkatleri üzerine çekti

Lahey’de yaşayan Kraliyet Bale Konservatuarı'nda eğitim gören Vonk, esneme becerilerini gösterdiği sosyal medya hesabı sayesinde dünyanın dört bir yanından takipçilere ulaştı. 37 yaşındaki model, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların yanında Vonk, kamuya açık alanlarda yaptığı esneklik gösterileri sayesinde de kısa sürede ünlendi. Esnek olmanın hayatının pek çok noktasında avantaj sağladığını dile getiren Vonk, özellikle ikili ilişkilerinde bu durumun eğlenceli olduğunu belirtti. Vonk, “Yatak odasında esnek olmak, kendim ve partnerim için harika bir durum” dedi.

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“BENİ SEÇİYORLAR”

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Vücudunun lastik kadar esnek ve değişken olduğundan söz eden Vonk, bacaklarını başının arkasında birleştirebiliyor ve başını ayak parmaklarına değdirebiliyor. Aşk hayatında yer alan kişilerin bu duruma şaşırdığını ve daha önce karşılaşmadıkları bir durum olduğu için heyecanlandıklarını dile getiren Vonk, “Esneme hareketleri sayesinde kan akışını sağlayabiliyorum. Bu daha sağlıklı ve canlı olmamı sağlıyor. Partnerlerim bu şaşırtıcı durum karşısında çoğunlukla beni seçiyorlar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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