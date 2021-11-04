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Sosyal medyanın gerçek olmadığını savundu! Takipçilerine ilham olmak için doğal halini paylaştı

04.11.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da ‘Loz Fitness’ ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni binlerce takipçisine beden pozitifliği paylaşımları yapmaya devam ediyor. Sosyal medyada oluşturulan kusursuz güzellik algısının yıkılması için paylaşımlar yapan fenomen isim 1 dakika içinde çekilen iki farklı pozunu yayınladı.

Sosyal medyanın gerçek olmadığını savundu! Takipçilerine ilham olmak için doğal halini paylaştı

Sosyal medyanın en sık takip edilen fitness hesaplarından biri olan ‘Loz Fitness’ dünyanın her köşesinden takipçilerine beden olumlaması ve pozitifliği mesajlarını sunmayı sürdürüyor. Kişilerin ilk olarak kendilerini beğenmesi ve sevmesi gerektiğini vurgulayan fenomen isim, herkesi kusurları olduğunu dile getiriyor. Özellikle sosyal medyada ünlü isimlerin kusurlarını gizlemek için sık sık photoshop ve filtrelere başvurduğunu belirten ‘Loz Fitness’ yaratılan güzellik algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sosyal medyanın her zaman gerçek olmadığını hayranlarına hatırlatmak isteyen ‘Loz Fitness’ filtreli ve photoshop uygulamalarıyla bambaşka görünen kişilerin aksine vücudunu kabullendiğini söyledi. 1 dakika farkla çekilen fotoğraflarını yanyana paylaşan fenomen isim gönderisiyle hayranlarını vücutlarıyla gurur duymaya çağırdı.

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“GÜNÜN HER SAATİNDE KENDİNİZİ SEVİN”

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Sosyal medyada mükemmele yakın bir şekilde ortaya çıkan fotoğrafların doğru açı, ışık ve poz sayesinde kusursuz göründüğünü belirten fenomen isim, takipçilerini kendileri gibi olmaya davet etti. Fenomen isim, “Vücudunuzla gurur duyun, bu onu pozlanmış ve pozlanmamış, tüm ışıklandırmalarda, tüm giysilerde, günün her saatinde sevmek anlamına gelir. Vücudunuz mükemmel, size ait, benzersiz. Olumsuz düşüncelerinizin sizi kandırmasına izin vermeyin.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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