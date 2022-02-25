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Büyük beden model Emily Jones, vücut ölçülerini eleştirenlere ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

25.02.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayn 31 yaşındaki büyük beden model Emily Jones, vücut ölçüleri nedeniyle sosyal medyadan kendisini eleştirilere sert tepki verdi. Toplumsal tabuların büyük bedenler üzerinde acımasız bir şekilde yürütüldüğünü iddia eden Jones, kendisine olumsuz yorum yapanlara “Çekici ve ciddiyim” diyerek cevap verdi.

Büyük beden model Emily Jones, vücut ölçülerini eleştirenlere ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Büyük beden bir model ve vücut pozitifliği savunucusu olan Emily Jones, büyük bedenlerin görmezden geldiğini söyleyerek sert tepki gösterdi. Londra’da yaşayan sosyal medyada fenomeni bedenlerin belirli bir ölçüde sıkıştırılmaması gerektiğini savundu. Güzellik algısının sıfır beden üzerinde yoğunlaştırıldığını belirten Jones, sosyal medyadaki büyük beden temsilinin eksikliğine vurgu yaptı. Televizyon ve sinema dünyasında şişman karakterlerin nadiren hikayenin merkezinde yer aldığını belirten Jones, bu kalıplara meydan okumak için sosyal medyada hesabından fotoğraflarını yayınladığını söyledi.

“HİÇBİR ŞEKİLDE ANA KARAKTER OLMADI”

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Büyük bedenlerin toplumsal olarak ikinci plana atıldığından söz eden Jones, “Büyürken dergilerde, televizyonda ya da filmlerde benimki gibi bir bedene sahip insanları görmedim. Özellikle çekici ve ciddi şekilde temsil edilmediklerini fark ettim. Şişman karakterler her zaman yardımcı komedi rollerindeydi. Hiçbir şekilde ana karakter olmadı. Sosyal medyada kendi işinizi yapabilmek, statükoya meydan okumak ve aslında çeşitlilikte güzellik olduğunu göstermek inanılmaz.” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

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Sosyal medyada kendi profilini toplumsal normlara kafa tutmak için kullandığını ve beden pozitifliği misyonunu üstlendiğini belirten Jones’e kullanıcılardan destek yağdı. Jones’in özgüvenini öven kullanıcılar, “Keşke özgüveninin küçük bir kısmına sahip olsaydım”, “Kesinlikle çarpıcı bir güzellik” yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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