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Sosyal medyanın öldüren akımı! Çocuklar “Karartma Mücadelesi” (Blackout Challenge) trendinin peşinden gidiyor

07.12.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede çocuklar arasında nefessiz kalma sürelerini yarıştırdıkları meydan okuma Karartma Mücadelesi (Blackout Challenge) popüler olmayı başardı. Dünya genelinden 12 yaş altı ile yaşları 13 ve 14 arasında değişen çocukların bu akım nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Aileler akımın popüler olduğu uygulamaya dava açmaya başladı.

Sosyal medyanın öldüren akımı! Çocuklar “Karartma Mücadelesi” (Blackout Challenge) trendinin peşinden gidiyor

Sosyal medyada son birkaç yıl içinde popüler olan Karartma Mücadelesi (Blackout Challenge) akımı aileleri endişelendirmeye devam ediyor. Akıma göre dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, bayılana kadar kendilerini ev eşyalarıyla boğuyor, bilinçlerini yeniden kazandıkları adrenalin patlaması anlarını filme alıyor ve ardından videoları sosyal medyada paylaşıyorlardı. Çocuklar arasında yaygın olan bu akım ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Bilinç kaybının yaşanması ve uzun süre nefessiz kalmak temelindeki akımdan uzak tutulması konusunda uzmanlar aileleri uyardı.

20 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNÜN NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ

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Bloomberg Businessweek raporuna son 18 ay içinde 12 yaş ve altı çocuklarda meydana gelen en az 15 ölümü ve 13 ve 14 yaşındaki çocuklarda meydana gelen beş ölümü daha Challenge'a bağladı. Ölümler ve kazalar devam ederken, meydan okumanın viral hale geldiği sosyal medya platformu aleyhine bir dizi dava açıldı.

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