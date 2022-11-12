Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ellerden sonra şimdi de dudaklarda! TikTok’ta dudaklara kına sürme akımı hızla yayılıyor... Uzmanlar uyardı

Ellerden sonra şimdi de dudaklarda! TikTok’ta dudaklara kına sürme akımı hızla yayılıyor... Uzmanlar uyardı

12.11.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın gündelik hayatının her alanında kendisine yer bulmasıyla beraber kullanıcı sayısında artış yaşadı. Dünyanın pek çok noktasından kullanıcıların aktif olduğu sosyal medyada her gün bir yeni akıma ev sahipliği yapıyor. TikTok’un son akımı ise dudakları kına ile renklendirmek oldu. Ancak uzmanlar tehlikeli olduğunu dile getirerek akım konusunda kullanıcıları uyardı.

Ellerden sonra şimdi de dudaklarda! TikTok’ta dudaklara kına sürme akımı hızla yayılıyor... Uzmanlar uyardı

Kına Türk adetleri arasında geniş bir yere sahiptir. Askere gidenlere, düğün öncesinde gelinlere ve sünnet çocuklarına kına yakılır. Uzun yıllar boyunca kına ağırlıklı olarak süs aracı olarak kullanılmıştır. Yaygın olarak cildi renklendirmek için kullanılan kına bazı durumlarda ise saç boyası olarak da kullanılmaktadır. Kendine has kokusu ve rengiyle seveni kadar sevmeyenin de olduğu kına şimdiler de ise sosyal medyadaki bir akımın baş kahramanı. TikTok’ta bazı kullanıcılar dudaklarına kına yakmaya ve sonuçlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. Ancak uzmanlar akımın zararlı olduğunun altını çizerek uyarıda bulundu.

TEHLİKE SAÇIYOR

kapak yeni kına

TikTok kısa sürede kullanıcıların dikkatini çeken dudağa kına yakılması akımının sonrasında uzman isimler, kınanın özellikle ağız bölgesinden uzak tutulması konusunda uyardı.

KAPAK2

Kınanın yanlışlıkla yutulmasının acil müdahalelere neden olabileceğini belirten uzmanlar, mideyi olumsuz yönde etkileyebileceğinin altını çizdi. Aynı zamanda kınanın alerjik reaksiyonlara neden olabileceği ve dudak tabakasını yakalabileceği de vurgulandı.

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak soyunup cinsel organlarını güneşlendiriyorlar

Çırılçıplak soyunup cinsel organlarını güneşlendiriyorlar

 Yeni TikTok trendi! Milyonlarca kişi bu akıma katılıyor

Yeni TikTok trendi! Milyonlarca kişi bu akıma katılıyor

 TikTok’ta popüler! Ereksiyon kremiyle yeni akım

TikTok’ta popüler! Ereksiyon kremiyle yeni akım

 Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

Cinsiyet kalıplarını yıkıyor! İç çamaşırı giymeden...

 Ölüm oyunu! Çocuklar bu akımın peşinden...

Ölüm oyunu! Çocuklar bu akımın peşinden...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan tanga mayosuyla sınır tanımadı! Beğeni butonu çöktüTransparan tanga mayosuyla sınır tanımadı! Beğeni butonu çöktü
İç çamaşırıyla poz verdi! Pantolonunun düğmesini açınca...İç çamaşırıyla poz verdi! Pantolonunun düğmesini açınca...
Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Kına trend

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

“Vajinalarından pinpon topu fırlattıklarını gördüm”

“Vajinalarından pinpon topu fırlattıklarını gördüm”

Şoke eden sözler! “Öğrencilerimin babaları cinsel ilişki...”

Şoke eden sözler! “Öğrencilerimin babaları cinsel ilişki...”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

İlginizi Çekebilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.