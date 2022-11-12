Ellerden sonra şimdi de dudaklarda! TikTok’ta dudaklara kına sürme akımı hızla yayılıyor... Uzmanlar uyardı

Kına Türk adetleri arasında geniş bir yere sahiptir. Askere gidenlere, düğün öncesinde gelinlere ve sünnet çocuklarına kına yakılır. Uzun yıllar boyunca kına ağırlıklı olarak süs aracı olarak kullanılmıştır. Yaygın olarak cildi renklendirmek için kullanılan kına bazı durumlarda ise saç boyası olarak da kullanılmaktadır. Kendine has kokusu ve rengiyle seveni kadar sevmeyenin de olduğu kına şimdiler de ise sosyal medyadaki bir akımın baş kahramanı. TikTok’ta bazı kullanıcılar dudaklarına kına yakmaya ve sonuçlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. Ancak uzmanlar akımın zararlı olduğunun altını çizerek uyarıda bulundu.

TEHLİKE SAÇIYOR

TikTok kısa sürede kullanıcıların dikkatini çeken dudağa kına yakılması akımının sonrasında uzman isimler, kınanın özellikle ağız bölgesinden uzak tutulması konusunda uyardı.

Kınanın yanlışlıkla yutulmasının acil müdahalelere neden olabileceğini belirten uzmanlar, mideyi olumsuz yönde etkileyebileceğinin altını çizdi. Aynı zamanda kınanın alerjik reaksiyonlara neden olabileceği ve dudak tabakasını yakalabileceği de vurgulandı.