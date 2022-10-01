Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomenden olay yaratan paylaşım! Cinsel ilişki oyuncaklarını gösterdi... “Erkeklerden daha iyi”

Sosyal medya fenomenden olay yaratan paylaşım! Cinsel ilişki oyuncaklarını gösterdi... “Erkeklerden daha iyi”

01.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Rebecca Goodwin TikTok’ta gündelik hayatta kullanılan nesneleri anımsatan cinsel ilişki oyuncaklarını paylaşarak gündem yaratmıştı. Paylaşımı kısa sürede popüler olan Goodwin, sosyal medya kullanıcılarının gerçek bir ilişki yaşaması gerektiğini söyleyen yorumlarına sert cevap verdi.

Sosyal medya fenomenden olay yaratan paylaşım! Cinsel ilişki oyuncaklarını gösterdi... “Erkeklerden daha iyi”

Sosyal medya fenomeni Rebecca Goodwin TikTok’ta ‘beckymil8’ kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Fenomen isim sosyal medya paylaşımında trafik konisi, bahçe cücesi, tahta kaşık şeklindeki cinsel ilişki oyuncaklarını tek tek tanıtmıştı. Paylaşımının binlerce beğeni ve yorum almasından sonra Goodwin, gerçek bir erkek bulmasını söyleyen eleştirilere sert çıktı.

Cinsel ilişki itirafı sosyal medyayı salladı! “Kocamla sadece yılda iki kez birlikte oluyorum”Cinsel ilişki itirafı sosyal medyayı salladı! “Kocamla sadece yılda iki kez birlikte oluyorum”

“ERKEKLERDEN DAHA İYİ”

1

Bir sosyal medya kullanıcısının gönderisine “Gerçek bir erkek bulmasın. Bu bir ilişki değil” şeklinde yorum yapması üzerine fenomen isim sert bir dille yanıt verdi. Cinsel ilişki oyuncaklarıyla çekilen bir paylaşım yapan Collins, “Bunlar erkeklerden daha iyi. En azından ne istediğimi biliyorlar” dedi.

Sosyal medya fenomenin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Collins’in gönderisine, “Bu şimdiye kadar duyduğum en iyi şeylerde biri” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadını kelimenin tam anlamıyla seviyorum! İlk günden beri onu takip ettiğini düşünüyorum! Mizah en üstte" yorumunu yaptı.

Sonunda bu da oldu! Sosyal medya fenomeni günlük nesnelere benzeyen cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu paylaştıSonunda bu da oldu! Sosyal medya fenomeni günlük nesnelere benzeyen cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Sadece yılda iki kez...”Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Sadece yılda iki kez...”
Doktorlar şoke oldu! Midesinden 63 tane kaşık çıktıDoktorlar şoke oldu! Midesinden 63 tane kaşık çıktı
Sözleri olay oldu! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”Sözleri olay oldu! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sarılan şifayı buluyor: Ereksiyon olmaları sorun değil

Sarılan şifayı buluyor: Ereksiyon olmaları sorun değil

Çalıp sahibine hediye etti! “Kullanmış seks oyuncağı...”

Çalıp sahibine hediye etti! “Kullanmış seks oyuncağı...”

İç çamaşırsız olay paylaştım! Göğüs uçlarını kalp emojisiyle...

İç çamaşırsız olay paylaştım! Göğüs uçlarını kalp emojisiyle...

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

İlginizi Çekebilir

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.