Sosyal medya fenomenden olay yaratan paylaşım! Cinsel ilişki oyuncaklarını gösterdi... “Erkeklerden daha iyi”

Sosyal medya fenomeni Rebecca Goodwin TikTok’ta ‘beckymil8’ kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Fenomen isim sosyal medya paylaşımında trafik konisi, bahçe cücesi, tahta kaşık şeklindeki cinsel ilişki oyuncaklarını tek tek tanıtmıştı. Paylaşımının binlerce beğeni ve yorum almasından sonra Goodwin, gerçek bir erkek bulmasını söyleyen eleştirilere sert çıktı.

“ERKEKLERDEN DAHA İYİ”

Bir sosyal medya kullanıcısının gönderisine “Gerçek bir erkek bulmasın. Bu bir ilişki değil” şeklinde yorum yapması üzerine fenomen isim sert bir dille yanıt verdi. Cinsel ilişki oyuncaklarıyla çekilen bir paylaşım yapan Collins, “Bunlar erkeklerden daha iyi. En azından ne istediğimi biliyorlar” dedi.

Sosyal medya fenomenin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Collins’in gönderisine, “Bu şimdiye kadar duyduğum en iyi şeylerde biri” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadını kelimenin tam anlamıyla seviyorum! İlk günden beri onu takip ettiğini düşünüyorum! Mizah en üstte" yorumunu yaptı.



