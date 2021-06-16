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Sosyal medyanın son dönemdeki fenomen ismi Dağıstanlı: Hasbulla Magomedov

16.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın her geçen gün gündelik hayatta daha büyük yer tutmasıyla beraber fenomenler ilgi çekmeye başladı. Dağıstanlı fenomen Hasbulla Magomedov’da sosyal medyanın en gözde isimlerinden biri haline geldi. Doktorlar, Hasbulla'nın büyüme hormonu eksikliğinden muzdarip olduğunu söylüyor. Lüks araçlarla çekilen fotoğraflarını paylaşan Magomedov, yüzlerce beğeni topluyor.

Sosyal medyanın son dönemdeki fenomen ismi Dağıstanlı: Hasbulla Magomedov

Hasbulla'yla ilgili en çok sorulan sorulardan birisi de kaç yaşında olduğuydu. Kendisi aslında 18 yaşında bir yetişkin ve boyu 91 cm olarak biliniyor. TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov 18 kilo olmasıyla dikkatleri çekiyor. Bu durumun asıl nedeni ise büyüme hormonu eksikliğinden dolayı vücut gelişimi tam olarak tamamlanamaması olarak açıklanıyor.

fenomen

Bu hastalık vücuttaki çoğu hormonun üretimini yapan hipofiz bezinin yeterli miktarda büyüme hormonu salgılayamaması sonucu ortaya çıkıyor. Bazı insanlarda tümörden kaynaklansa da asıl sebebi tıbbi olarak henüz açıklanmadı. Hastalığın erken yıllarda teşhis edilmesi durumda hormon tedavisiyle sorun çözülebiliyor. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi de çocukluğunda bu hastalıktan muzdaripti. 10 yaşındayken teşhis konulan Messi'nin tedavi ücretlerini ise birkaç sene sonra katıldığı futbol kulübü Barcelona ödedi.

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