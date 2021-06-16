Sosyal medyanın son dönemdeki fenomen ismi Dağıstanlı: Hasbulla Magomedov

Hasbulla'yla ilgili en çok sorulan sorulardan birisi de kaç yaşında olduğuydu. Kendisi aslında 18 yaşında bir yetişkin ve boyu 91 cm olarak biliniyor. TikTok fenomeni Hasbulla 'Hasbik' Magomedov 18 kilo olmasıyla dikkatleri çekiyor. Bu durumun asıl nedeni ise büyüme hormonu eksikliğinden dolayı vücut gelişimi tam olarak tamamlanamaması olarak açıklanıyor.

Bu hastalık vücuttaki çoğu hormonun üretimini yapan hipofiz bezinin yeterli miktarda büyüme hormonu salgılayamaması sonucu ortaya çıkıyor. Bazı insanlarda tümörden kaynaklansa da asıl sebebi tıbbi olarak henüz açıklanmadı. Hastalığın erken yıllarda teşhis edilmesi durumda hormon tedavisiyle sorun çözülebiliyor. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi de çocukluğunda bu hastalıktan muzdaripti. 10 yaşındayken teşhis konulan Messi'nin tedavi ücretlerini ise birkaç sene sonra katıldığı futbol kulübü Barcelona ödedi.



