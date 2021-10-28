Sosyal medyanın yeni akımı! Kullanıcılar vücutlarına yazdıkları sayılar ile istediklerini alacaklarını iddia ediyor

‘Benjamin_Hanz’ isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda kullanıcıların vücuduna belirli bir renk ve rakamlardan oluşan sayı dizisini yazmaso koşuluyla dileğinin gerçekleşeceğini anlatıldı. Yeni arkadaşlar edinmekten kilo vermeye ve zengin olmaya kadar her şeyi kapsayan 15 farklı sayı dizisi ve rengi var.

"BU SAYILAR HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK"

Video bir milyondan fazla kez izlendi ve 11.000 yorum ve 32.000 paylaşım daha aldı. TikTok kullanıcısı Benjamin'e göre sekans kalem veya keçeli kalemle yazılmalı ve tamamen kişilerin kendisinin yazması gerekiyor. İşte TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan o sayılar...

İyi bir uyku (Sleeping well) - 8142543

Stresi azaltmak (Ease stress) - 72337952

Aşk (Love) - 8884121289018

Kilo vermek (Losing weight) - 4812412

Sağlığı iyileştirmek (Improving health) - 5953277

Yeni arkadaşlıklar (New friends) - 44297046

Cilt güzelliği (Good skin) - 5594283

Ruhsal iyileşme (Youthful beauty) - 83585179

İyi şans (On time/good luck) - 21061416

Saç büyümesi (Hair growth) - 890157105

Zenginlik (Rich/wealth) - 5207418

Seks (Sex) - 23883207

Sorunların üstesinden gelmek (Overcoming problems) - 5333353

Rahatsızlık (Unbothered) - 5583952

Lüks bir yaşam (Luxury lifestyle) - 5208147

“BİLEKLERİNİZE YAZMAYIN”

TikTok kullanıcılarının bir kısmı videoyu izledikten sonra sayıları vücutlarına yazdıklarını belirtti. Benjamin Hanz, sayılarının belirli noktalara yazılması gerektiğini vurguladı. Daha önce denediği ve cildine tepki gösterdiği için Hanz, sayıları bileklerine yazmamaları konusunda kullanıcıları uyardı.



