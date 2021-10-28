Sosyal medyanın yeni akımı! Kullanıcılar vücutlarına yazdıkları sayılar ile istediklerini alacaklarını iddia ediyor

‘Benjamin_Hanz’ isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda kullanıcıların vücuduna belirli bir renk ve rakamlardan oluşan sayı dizisini yazmaso koşuluyla dileğinin gerçekleşeceğini anlatıldı. Yeni arkadaşlar edinmekten kilo vermeye ve zengin olmaya kadar her şeyi kapsayan 15 farklı sayı dizisi ve rengi var.
Video bir milyondan fazla kez izlendi ve 11.000 yorum ve 32.000 paylaşım daha aldı. TikTok kullanıcısı Benjamin'e göre sekans kalem veya keçeli kalemle yazılmalı ve tamamen kişilerin kendisinin yazması gerekiyor. İşte TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan o sayılar...
TikTok kullanıcılarının bir kısmı videoyu izledikten sonra sayıları vücutlarına yazdıklarını belirtti. Benjamin Hanz, sayılarının belirli noktalara yazılması gerektiğini vurguladı. Daha önce denediği ve cildine tepki gösterdiği için Hanz, sayıları bileklerine yazmamaları konusunda kullanıcıları uyardı.
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