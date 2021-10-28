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Sosyal medyanın yeni akımı! Kullanıcılar vücutlarına yazdıkları sayılar ile istediklerini alacaklarını iddia ediyor

28.10.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok kullanıcısı sayıların evrenin şifresini ifade ettiğini iddia etti. Rakamların gücüne güvendiğini söyleyen kullanıcı vücuda belirlenen sayıların yazılması halinde kişilerin istediklerini alabileceğini söyledi. Sosyal medya kullanıcıları bu yeni akıma büyük ilgi gösterdi. İnsanlar yeni ve sıradışı bu trendle vücutlarına ‘sihirli’ sayı dizileri yazmaya başladı.

Sosyal medyanın yeni akımı! Kullanıcılar vücutlarına yazdıkları sayılar ile istediklerini alacaklarını iddia ediyor

‘Benjamin_Hanz’ isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda kullanıcıların vücuduna belirli bir renk ve rakamlardan oluşan sayı dizisini yazmaso koşuluyla dileğinin gerçekleşeceğini anlatıldı. Yeni arkadaşlar edinmekten kilo vermeye ve zengin olmaya kadar her şeyi kapsayan 15 farklı sayı dizisi ve rengi var.

"BU SAYILAR HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK"

Video bir milyondan fazla kez izlendi ve 11.000 yorum ve 32.000 paylaşım daha aldı. TikTok kullanıcısı Benjamin'e göre sekans kalem veya keçeli kalemle yazılmalı ve tamamen kişilerin kendisinin yazması gerekiyor. İşte TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan o sayılar...

  • İyi bir uyku (Sleeping well) - 8142543
  • Stresi azaltmak (Ease stress) - 72337952
  • Aşk (Love) - 8884121289018
  • Kilo vermek (Losing weight) - 4812412
  • Sağlığı iyileştirmek (Improving health) - 5953277
  • Yeni arkadaşlıklar (New friends) - 44297046
  • Cilt güzelliği (Good skin) - 5594283
  • Ruhsal iyileşme (Youthful beauty) - 83585179
  • İyi şans (On time/good luck) - 21061416
  • Saç büyümesi (Hair growth) - 890157105
  • Zenginlik (Rich/wealth) - 5207418
  • Seks (Sex) - 23883207
  • Sorunların üstesinden gelmek (Overcoming problems) - 5333353
  • Rahatsızlık (Unbothered) - 5583952
  • Lüks bir yaşam (Luxury lifestyle) - 5208147
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“BİLEKLERİNİZE YAZMAYIN”

TikTok kullanıcılarının bir kısmı videoyu izledikten sonra sayıları vücutlarına yazdıklarını belirtti. Benjamin Hanz, sayılarının belirli noktalara yazılması gerektiğini vurguladı. Daha önce denediği ve cildine tepki gösterdiği için Hanz, sayıları bileklerine yazmamaları konusunda kullanıcıları uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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