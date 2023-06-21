Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Böyle düğün geleneği görülmedi... Nedimeleri elektrik direğine bağladılar

Çin ilginç düğün gelenekleri sayesinde dünya basınında yeniden gündem yaratmayı başardı. Çin’in Yunnan kentinin güneyindeki Qujing kentinde gerçekleşen bir düğün töreninde nedimelerin elektrik direğine bağlanarak hava fişekle yakıldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Söz konusu görüntülere ilişkin olarak yetkililer araştırma başlattı.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Çin’in sosyal medya platformlarında viral olan görüntülerde bir grup erkek nedimeleri düğün arabasının bagajından çıkartarak bantla elektrik diğerine sabitledi. Ardından ise nedimelerinin ayaklarının dibinde havai fişekleri yakıp kaçtı. Direklere bağlanan nedimeler yüzlerini havai fişeğin kıvılcımlarından korumaya çalışırken çevredekilerin hiçbir müdahalede bulunmaması tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının byük bir bölümü duruma tepki gösterirken yetkililer böyle bir gelenekleri olmadığını dile getirdi. Görüntülerin Yunnan kentinde çekilip çekilmediğine dair araştırma yapılıyor.