Sosyal medyayı salladı! Tamamen çıplak sadece vücut boyasıyla poz verince hayranlarından beğeni yağdı

28 yaşındaki Kanadalı sporcu, 2016 ve 2020 yıllarında Olimpiyat Oyunları’nda ülkesi adına mücadele etti. 2018 yılında Commonwealth Games şampiyonu oldu ve burada 4.75 metrelik yeni bir oyun rekoru kırdı. Spordaki başarılarının yanı sıra Newman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada tamamen kıyafetlerinden uzaklaşarak vücudundaki çita desenleriyle bir poz veren Newman, içsel gücünü kucakladığı gönderisine, “İçsel gücünüzü kucaklayıp gerçeğe dönüştürdüğünüzde!” notunu ekledi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI SATIYOR

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir platform üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını sattığını açıklayan Newman, 12 ayda 21 bin aboneye ulaşmayı başardı. Kadınların vücudu üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Newman, “Sınırları zorlamaz, engelleri ve beklentileri aşmazsak bu bizi gerçek benliğimizden alıkoymaktan başka bir işe yaramaz” diye konuştu.



