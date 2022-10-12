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  4. Sosyal medyayı şaşırtan ilan! "Gözü kara, kavga edecek, sabıkalı eleman aranıyor"

Sosyal medyayı şaşırtan ilan! "Gözü kara, kavga edecek, sabıkalı eleman aranıyor"

12.10.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün birbirinden ilginç konuların gündem olduğu sosyal medyada, bir ilandaki detaylar bu kez tüm kullanıcıları şaşırttı. İstanbul'da bir restoran, "Diğer mekanların valeleriyle kavga edecek sabıkalı biri aranıyor" ilanı verdi. Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki çekerek kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyayı şaşırtan ilan! "Gözü kara, kavga edecek, sabıkalı eleman aranıyor"

Sosyal medya bu ilanı konuşuyor! Bir restoranın, çevresindeki diğer mekanların elemanlarıyla kavga ettirmek için iş ilanı açması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"GÖZÜ KARA, CESUR"

Etiler'de olduğu belirlenen restoranın ilanında, "15:00-01.00 saatleri arasında çalışacak vale arıyoruz. Sokak aralarına park ettiğimiz için diğer mekan valeleriyle yer kapma kavgası yaşıyoruz. Bizim aradığımız gözü kara, kavga etmeye çekinmeyecek cesur 2 vale" ifadelerine yer verildi.

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'SABIKALI' VURGUSU

Gündem olan paylaşımın en dikkat çekici noktası ise ilanın en alt kısmında yer alan, 'Sabıkalı olması tercih sebebi' kısmı oldu.

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İstanbul Etiler ilan sabıka kaydı
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