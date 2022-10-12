Sosyal medyayı şaşırtan ilan! "Gözü kara, kavga edecek, sabıkalı eleman aranıyor"

Sosyal medya bu ilanı konuşuyor! Bir restoranın, çevresindeki diğer mekanların elemanlarıyla kavga ettirmek için iş ilanı açması sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Etiler'de olduğu belirlenen restoranın ilanında, "15:00-01.00 saatleri arasında çalışacak vale arıyoruz. Sokak aralarına park ettiğimiz için diğer mekan valeleriyle yer kapma kavgası yaşıyoruz. Bizim aradığımız gözü kara, kavga etmeye çekinmeyecek cesur 2 vale" ifadelerine yer verildi.
Gündem olan paylaşımın en dikkat çekici noktası ise ilanın en alt kısmında yer alan, 'Sabıkalı olması tercih sebebi' kısmı oldu.
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