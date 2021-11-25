Öldükten sonra dirildiğini iddia etti! Yaşadıklarını kitap yazarak anlattı

Akciğer yetmezliği nedeniyle 3 hafta boyunca solunum cihazına bağlı bir şekilde yoğun bakımda kaldığını ifade eden McDaniel, cehennem olarak tanımlanan bambaşka bir diyarda uyandığını belirtti. Sağlık görevlilerinin yaşama şansını düşük olarak gösterdiği McDaniel, ölümle burun buruna geldiğini ve yaşama tutunmayı başardığını sözlerine ekledi. 3 haftalık yaşadığı ilginç deneyimi yıllar sonra bir kitapta anlatan McDaniel’in ifadeleri dikkatleri çekmeyi başardı.

22 YIL SONRA AYRINTILARIYLA ANLATTI

1999 yılında akciğer yetmezliği nedeniyle bir süre komada kaldığını ve ölmek üzere olduğunu belirten McDaniel, şimdi 75 yaşında. Komada geçirdiği 3 haftalık sürede cehennemi gördüğünü anlatan McDaniel, “Orada işkence eden iblisler vardı. Hatta AIDS olduğunu söyleyen bir grup erkeğin saldırısına uğradım. Her şey kırmızı bir ışığın parlamasıyla başladı” dedi.

22 yıl sonrasında ölüme yakın deneyimini Misfit in Hell to Heaven Expat adlı kitabından anlatan McDaniel’in deneyimi çoğu kişi tarafından gerçek dışı olarak yorumlandı. Anlattıklarına insanların inanmasının bir önemi olmadığından söz eden McDaniel, hâlâ hayatta olmasının bir mucize olduğunu belirtti.

BÜTÜN DETAYLARI VERDİ

Anılarının çoğunlukla İngiliz ve biraz İrlandalı olan aile geçmişi ile 2000 yılındaki üzücü ölüme yakın deneyimine kadar uzandığını dile getiren McDaniel, “Kırmızı bir parıltı ortaya çıkmadan önce karanlıkta uyandım. Sonrasında bu karanlık görüntü yerini puslu ve sıcak bir havaya bıraktı. Kötü bir koku burnuma gelmeye başladı. Arka planda küçük iniltiler ve çığlıklar duymaya başladım. Bu iyi olamaz' diye düşündüm ve sonra birdenbire 'Nerede olduğunu biliyor musun?' diyen bir ses yükseldi.klım yarışıyordu ve bulabildiğim tek şey 'cehennem'di ve bu korkunç kahkaha bana geri döndü. Döndüm ve karanlığa koştum.” ifadelerini kullandı.



