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Öldükten sonra dirildiğini iddia etti! Yaşadıklarını kitap yazarak anlattı

25.11.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kathy McDaniel isimli bir kadın akciğer yetmezliğine bağlı olarak 3 hafta komada kaldığını söyledi. Bu süreç içinde ölüme oldukça yakın bir deneyim yaşadığından söz eden McDaniel, cehennemi gördüğünü iddia etti. Ölümden sonraki yaşama ulaşmak hakkında bir kitap yazan McDaniel, deneyimini okuyucularıyla paylaştı.

Öldükten sonra dirildiğini iddia etti! Yaşadıklarını kitap yazarak anlattı

Akciğer yetmezliği nedeniyle 3 hafta boyunca solunum cihazına bağlı bir şekilde yoğun bakımda kaldığını ifade eden McDaniel, cehennem olarak tanımlanan bambaşka bir diyarda uyandığını belirtti. Sağlık görevlilerinin yaşama şansını düşük olarak gösterdiği McDaniel, ölümle burun buruna geldiğini ve yaşama tutunmayı başardığını sözlerine ekledi. 3 haftalık yaşadığı ilginç deneyimi yıllar sonra bir kitapta anlatan McDaniel’in ifadeleri dikkatleri çekmeyi başardı.

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22 YIL SONRA AYRINTILARIYLA ANLATTI

kitap

1999 yılında akciğer yetmezliği nedeniyle bir süre komada kaldığını ve ölmek üzere olduğunu belirten McDaniel, şimdi 75 yaşında. Komada geçirdiği 3 haftalık sürede cehennemi gördüğünü anlatan McDaniel, “Orada işkence eden iblisler vardı. Hatta AIDS olduğunu söyleyen bir grup erkeğin saldırısına uğradım. Her şey kırmızı bir ışığın parlamasıyla başladı” dedi.

22 yıl sonrasında ölüme yakın deneyimini Misfit in Hell to Heaven Expat adlı kitabından anlatan McDaniel’in deneyimi çoğu kişi tarafından gerçek dışı olarak yorumlandı. Anlattıklarına insanların inanmasının bir önemi olmadığından söz eden McDaniel, hâlâ hayatta olmasının bir mucize olduğunu belirtti.

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Anılarının çoğunlukla İngiliz ve biraz İrlandalı olan aile geçmişi ile 2000 yılındaki üzücü ölüme yakın deneyimine kadar uzandığını dile getiren McDaniel, “Kırmızı bir parıltı ortaya çıkmadan önce karanlıkta uyandım. Sonrasında bu karanlık görüntü yerini puslu ve sıcak bir havaya bıraktı. Kötü bir koku burnuma gelmeye başladı. Arka planda küçük iniltiler ve çığlıklar duymaya başladım. Bu iyi olamaz' diye düşündüm ve sonra birdenbire 'Nerede olduğunu biliyor musun?' diyen bir ses yükseldi.klım yarışıyordu ve bulabildiğim tek şey 'cehennem'di ve bu korkunç kahkaha bana geri döndü. Döndüm ve karanlığa koştum.” ifadelerini kullandı.

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