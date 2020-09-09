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Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı! Otobüse binebilmek için birbiriyle yarıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 10:58 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde artan vakalar nedeniyle toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmaması konusunda uyarılarda bulunulmuştu. Ancak işe toplu taşıma ile gitmesi gereken vatandaşlar, bu durumun zorluğundan veryansın ediyor. Öyle ki işe yetişebilmek için otobüs ve minibüslere binerken birbirleriyle yarışarak araca ulaşmaya çalışıyorlar.

Koronavirüs vak'a sayılarında neredeyse en çok pik yaptığı döneme yakın günler geçiren Türkiye, bir dizi tedbirleri hayata geçirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta yolcu alınmayacak açıklamasında bulunmuştu. İşe gitmek için yola koyulan İstanbullular, minibüs ve otobüse binmek için birbiriyle yarıştı. Otobüse binen yolcuların maskeli olduğu dikkat çekerken otobüse binmek isteyen yolcular sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklamıştı. Ancak, sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdüğü görüldü.

Sultanbeyli’de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasiteleri aşan otobüs ve minibüslere binmek için yolcular birbiriyle yarıştı. Yolculuk yapan yolcuların maske taktığı görülürken sosyal mesafe kuralını hiçe sayması dikkat çekti.

"VATANDAŞLAR DA HAKLI"

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İstanbul’da taksicilik yapan Yakup Daman, “Otobüslere ayakta binilmemesi konusunda Cumhurbaşkanımız haklı ama işe gitmek isteyen vatandaşlarda haklı otobüse binmezlerse işe geç kalıyorlar. Herkesin arabası yok herkes taksiye de binemiyor, bütçeleri sınırlı durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu duruma el atarak sabah ve akşam saatlerinde olası yoğunluğu önlemek için bir çalışma yapması gerekiyor” diye konuştu.

"OTOBÜSE BİNMEYE MECBUR KALIYORUZ"

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Otobüs bekleyen başka bir yolcu ise, “ Sultanbeyli’den iş yerimin olduğu tarafa giden tek otobüs var bir saate bir defa geçiyor. İşe gitmek için mecburen biniyorum. Otobüs şoförleri almamaya çalışsa da mecbur biniyoruz. Bu duruma herkes tepki gösteriyor “ diye konuştu.

İHA

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