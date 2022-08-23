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Sosyetik güzel Eda Taşpınar Yunan adalarında üstsüz poz verdi!

23.08.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Taşpınar Yunan adalarında çıktığı tatilden pozlarını Instagram hesabında paylaşmaya devam ediyor. Bronz teni ve karın kaslarıyla dikkat çeken Taşpınar bu kez de bikini üst olmadan verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar Yunan adalarında üstsüz poz verdi!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar tatilde sık sık paylaşım yapıyor. Özellikle güneşlenirken çekindiği pozları dikkat çekiyor. Son olarak hesabında yeni bir pozunu paylaşan Eda Taşpınar üstsüz poz verdi.

YUNAN ADALARINDA ÜSTSÜZ POZ VERDİ!

42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla olay yaratan Eda Taşpınar, tatil pozlarıyla beğeni toplamaya ve dikkat çekmeye devam ediyor.

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Yunan adalarında çekildiği bikini üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı. İşte o pozu;

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Bronz teni ve karın kaslarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar düzgün fiziğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Eda Taşpınar'ın bazı Instagram pozları;

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