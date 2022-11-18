Şov yapmak için 10 dakika 12 enerji içeceği içti! İkişer ikişer içince ölümle burun buruna geldi... Doktorlar bile şoke oldu

YouTube’dan J.S isimli hastanın hikayesini anlatan ve şimdiye kadar 6.5 milyon izlenen videosu sayesinde Hsu sosyal medyada gündem olmayı başardı. İsmini açıklanmak istemediği hastasının şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğundan söz eden Hsu, hastanın ölümle burun buruna gelmesine 10 dakikada içtiği 12 enerji içeceğinin neden olduğunu söyledi.

BİRDEN KÖTÜLEŞTİ

10 dakikada 12 enerji içeceğini ikişer ikişer içen adamın ilk kutularda boğazında hafif bir ağrı hissettiğini dile getiren Hsu, hastanın durumunun birden kötüleştiğini ve hastaneye başvurmak zorunda kaldığını anlattı. Hastanın şiddetli karın ve sırt ağrısıyla hastaneye geldiğini söyleyen Hsu, hastanın bilgisayar oyunu bağımlısı olduğunu ve uyanık kalabilmek için sürekli olarak enerji içeceği tükettiğini belirtti.

PANKREASI TÜKENME NOKTASINA GELDİ

Hastaneye kaldırılan J.S’in içeceklerdeki yüksek şeker, kafein ve kimyasallar nedeniyle pankreasının tükenme noktasına geldiği belirtildi. DailyStar’da yer alan habere göre, klinik eczacı Dr. Bernard Hsu, “J.S. o sırada çalışıyordu ve oyuncu meslektaşlarını etkilemek için 12 enerji içeceği içmek gibi bir cesaret sergilemek istedi ancak kötü sonuçlandı” dedi.

TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Enerji içeceklerinin tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Klinik eczacı Dr. Bernard Hsu, “"Çoğumuz enerji içeceklerinin aşırı miktarda tüketildiğinde tehlikeli olabileceğini bilir. Arada bir içiyorsanız bu büyük bir sorun değildir. Ancak arka arkaya birkaç kutu içmeye başlarsanız, o zaman muhtemelen kötü şeyler olacaktır" dedi.