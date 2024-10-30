Söylemezsem Olmaz yorumcusu Pınar Eliçe tekne satın aldı! 12 metrelik teknesini böyle gösterdi

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Pınar Eliçe her açıklaması ve her paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Eliçe 'En büyük hayalimdi' diyerek tekne sahibi olduğunu duyurdu.

12 metre fiber tekne alan ünlü isim teknesinin fiyatını sır gibi saklarken, şu açıklamayı yaptı;

'EN BÜYÜK HAYALİMDİ'

"En büyük hayalim tekne sahibi olmaktı. Süleyman Atahan bey benim için özel tasarladı. Türkiye'nin en hızlı teknesine sahibim. Artık tüm yazı Bodrum koylarında teknemde sevdiklerimle ve ailemle geçireceğim."

Teknesinden fotoğraflar paylaşan Pınar Eliçe'nin bu karelerine 'hayırlı olsun' yorumları yağdı.