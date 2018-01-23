Söz 30. son bölüm izle: Agah'ın esas kimliği herkesi şok etti!(Söz 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 30. son bölüm final sahnesi geyece damgasını vurdu. Söz 30. bölüm son bölümde özellikle son sahnesinde yer alan Agah gerçeği herkesi şok ederken izleyenler tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Söz son bölümde Yavuz'u kurtarmak için operasyona giden Tim, komutanlarını sağ salim kurtarırlar. Yavuz, bu olaydan sonra İstanbul'a gitmeye karar veriyor. Fakat bu konuda Bahar ile yol ayrımına giriyorlar. Yavuz, İstanbul'a gitmek için yola çıktığı vakit, bindiği taksinin yolu kesiliyor. Ve Yavuz, babası Agah hakkındaki gerçekleri komutanlarından öğreniyor. Bu sahne sonrasında özellikle Söz 31. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Söz son bölümü haberimizden izleyebilir, yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz.
Söz son bölümde Yavuz'u düştüğü hapishaneden kurtarmak için operasyon düzenlendi. Başlarında Albay Nihat'ın da olduğu Yavuz'u kurtarma operasyonu nefes nefese izlendi. Tim, her ne kadar askerlikten atılsa bile hala komutanları saydıkları Yavuz Üsteğmen'in hapise düştüğünü öğrenince komutanlarından izin almadan operasyona gitmek isterler. Fakat Nihat Albay izin vermez. Çünkü kendisi de bu operasyonunda başında olmak ister. Bu şekilde operasyona giden Tim, başarılı ile Yavuz'u düşmanları ile çevresi sarılı o hapisten çıkarırlar.
Söz son bölümde hapisten kurtulan Yavuz, İstanbul'a dönmeye karar verir. Fakat bu konuda Bahar ile fikir ayrılığına düşerler. Bahar, bölgedeki insanlara yardım etmek için kalmak isterken Yavuz, burada yapacağı birşey kalmadığı için İstanbul'a dönmek ister. Ve Yavuz ile Bahar yol ayrımına girerler. Yavuz, havaalanına binmek için taksiye biner ve yola çıkar. Fakat yolda taksinin önü kesilir. Yolu kesenler MİT ajanlarıdır. Yavuz'a bizimle gelmeniz gerekiyor diyerek taksiden indirdiler.
Söz son bölümde Yavuz ile birlikte izleyiciler ne olduğunu merak etmeye başlar. Az sonra Yavuz'un olduğu odaya Nihat Albay ile birlikte bir yüksek rütbeli daha içeriye girer. Nihat Albay, komutanının söylediklerini dikkatle dinlemesini Yavuz'dan rica eder. Bu üst rütbeli komutan, yıllar önce yapılmaya karar verilen bir operasyonun içeriğini anlatmaya başlar. Fakat Yavuz, bunların kendisi ile ne alakası olduğunu anlamamıştır. Fakat komutan, bu operasyonun en önemli üyesinin senin baban olan Hamit Karasu olduğunu söyler. Ve o sırada kapıdan içeriye Agah girer. Agah'ın aslında yıllar önce bu operasyon ile teröristlerin içine sızması için gönderilen bir Türk ajan olduğu ortaya çıkar. Peki Yavuz bu gerçek karşısında ne yapacak? Yavuz birliğe geri dönecek mi? Söz son bölümü haberimizdeki linkten izleyebilirsin. İşte şok eden Söz son bölüm final sahnesi...
Söz son bölümü izlemek için tıklayınız
Söz 30.bölümün son sahnesini izlerken tam olarak böyleydim???????? Bölüm herşey ile muhteşemdi hatta muhteşemden de ötesiydi! Gecenin bir yarısı son sahnenin verdiği gazla dans etmemi bağıra çağıra arka müziği söylememi sağlayan herkese muah muah???????? #Söz #OperasyonYavuz pic.twitter.com/5ObRi93VZi— Sara (@Saarraa_Al) 23 Ocak 2018
Hersey iyi guzel de bu sahne ne ? agah turk istihbaratindansa komutan ve askerleri niye roketle vurdu?.#söz https://t.co/o09YGsgPzL— gökay saltabaş (@GokaySaltabas) 23 Ocak 2018
Bugünkü bölüm muhteşemdi son sahne hele ???????????????? #söz #OperasyonYavuz #AdınıSenKoy #ZehÖm— ümmühan???? (@ummuhanm) 22 Ocak 2018
Bölüm gerçekten harikaydı istenen her şey gerekli ve dozunda bir şekilde vardı özellikle her zaman olduğu gibi son sahne❤Tek sorun fragmanlar biraz daha özenerek hazırlanırsa her sey daha güzel olur. @sozdizi #Söz #OperasyonYavuz— Papatya'Boklandınız???? (@Kumral_laz) 22 Ocak 2018
Ağlamayan duygulanmayan bizden değildir. Son sahne mükemmel de bir daha ki bölüm nasıl beklenir şimdi? #OperasyonYavuz #Söz— Mahza (@mahza624) 22 Ocak 2018
SÖZ 30. BÖLÜM ÖZETİ
Yavuz, tutulduğu hapishanede ölümle burun buruna... Karabayır’ı vurmak üzere havada olan füzeyi durdurmanın tek yolu Agah’taki kodlardır. Agah’ın ise kodları karşılıksız vermeye niyeti yoktur. Bu pazarlık sonunda Agah’ı öldüren Yavuz bambaşka bir yola sürüklenecektir.
Füze tehlikesini bertaraf eden Tim Yavuz’un Agah’ı öldürdüğü için tutuklandığını öğrenince komutanlarını arkada bırakmamak için Erdem önderliğinde amansız bir mücadeleye girişecektir. Yavuz ise tutulduğu hapishanede ölümle burun burunadır.
Tim tarafından darbe üstüne darbe yiyen Çolak kendine maddi kaynak sağlamak ve sözde masumiyetini kanıtlamak için Yabancı Büyükelçiyle birlikte yeni planlar yapar. Bu plan Tim’in Çolak’la ve beraberindeki terörle olan mücadelesini başka bir boyuta sürükleyecektir. Çolak giderek köşeye sıkışmaya başlamıştır.
Karabayır’a dönen Yavuz artık asker değildir. Agah’ın ölümü ve Yavuz’un tek başına giriştiği bu eylem askerliğinin de sonu olur. Ama bu durum, Yavuz için yeni bir başlangıç olacaktır…
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