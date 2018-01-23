Söz 30. son bölüm izle: Agah'ın esas kimliği herkesi şok etti!(Söz 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Son Güncelleme 22 dakika önce DİZİ HABERLERİ | 23.01.2018 08:12 |22 dakika önce

Söz 30. son bölümü dün akşam Star TV ekranlarında heyecanla izlendi. Her pazartesi akşamı yayınlanan Söz son bölüm final sahnesi ile izleyenleri şok etmeyi başardı. Bu sahne sonrasında Söz 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. Çolak, verdiği röportajlar ile yabancı TV kanallarında barış elçisi(!) olarak gösterilirken Agah'ın aslında İşte Söz 30. bölüm final sahnesi ve Söz son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

Söz 30. son bölüm final sahnesi geyece damgasını vurdu. Söz 30. bölüm son bölümde özellikle son sahnesinde yer alan Agah gerçeği herkesi şok ederken izleyenler tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Söz son bölümde Yavuz'u kurtarmak için operasyona giden Tim, komutanlarını sağ salim kurtarırlar. Yavuz, bu olaydan sonra İstanbul'a gitmeye karar veriyor. Fakat bu konuda Bahar ile yol ayrımına giriyorlar. Yavuz, İstanbul'a gitmek için yola çıktığı vakit, bindiği taksinin yolu kesiliyor. Ve Yavuz, babası Agah hakkındaki gerçekleri komutanlarından öğreniyor. Bu sahne sonrasında özellikle Söz 31. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Söz son bölümü haberimizden izleyebilir, yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz. SÖZ 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Söz son bölümde Yavuz'u düştüğü hapishaneden kurtarmak için operasyon düzenlendi. Başlarında Albay Nihat'ın da olduğu Yavuz'u kurtarma operasyonu nefes nefese izlendi. Tim, her ne kadar askerlikten atılsa bile hala komutanları saydıkları Yavuz Üsteğmen'in hapise düştüğünü öğrenince komutanlarından izin almadan operasyona gitmek isterler. Fakat Nihat Albay izin vermez. Çünkü kendisi de bu operasyonunda başında olmak ister. Bu şekilde operasyona giden Tim, başarılı ile Yavuz'u düşmanları ile çevresi sarılı o hapisten çıkarırlar.