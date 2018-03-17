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Söz 38. yeni bölüm 2. fragmanı: Herkesi kurtaramadık komutanım! (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Söz 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz yeni fragmanı izleyenleri acılı sahneleriyle ağlattı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1. yeni fragmanda Bahar, Yavuz'dan boşanma kararı almıştı. Söz yeni fragmanında ise teröristlerin masum insanları acımasızca saldırısı ve sonrasında kayıplar, Tim'i derinden etkiler. Söz yeni bölümde neler olacak? Söz son bölümde neler oldu? İşte Söz 38. yeni bölüm 2. fragmanı...

Söz 38. yeni bölüm 2. fragmanı: Herkesi kurtaramadık komutanım! (Söz son bölüm izle)

Söz 38. yeni bölüm 2. fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Star TV'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Söz yeni fragmanı duygusal sahneleriyle izleyenleri ağlattı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölüm ilk fragmanında Bahar, Yavuz'dan boşanma kararı almıştı. Söz yeni bölüm 2. fragmanında ise teröristlerin sivil halka yönelik yaptığı baskın ekrana getiriliyor. Tim olay yerine ulaşıyor fakat bazı insanların ölümü herkesi derinden etkiliyor. Hafız'ın Yavuz Üsteğmen'e "Herkesi kurtamadık komutanım" diyor. Yeni fragmanda bir sahne izleyicileri meraklandırdı. Ayaklanan Çaylak, acaba malulen emekli mi edildi? İşte Söz yeni bölüm 2. fragmanı...

SÖZ 38. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

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SÖZ YENİ BÖLÜM İLK FRAGMANI

Söz 38. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından izleyici ile paylaşıldı. Merakla beklenen Söz yeni bölüm fragmanında Bahar ile Yavuz arasındaki soğukluk bu sefer farklı bir mecraya taşınıyor. Söz son bölümde Bahar, babasının bir terörist olduğu gerçeği ile şok olmuş, Yavuz tarafından öldürüldüğünü öğrenince ondan uzak durmaya başlamıştı. Bugün yayınlanan Söz yeni bölüm fragmanında Bahar, Yavuz'a boşanmak istediğini söyler. Bahar-Yavuz aşkı sona mı eriyor.



SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim’in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem’in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır.

Derman'ın intikam yemini!

Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı’nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Söz 37. son bölüm izle

Yavuz’dan, hain babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Bahar’ın artık Yavuz’la arasındaki bağlar kopmak üzeredir. Gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraştıkça ilişkileri iyice karmaşık bir hal alır.

Büyükelçinin ölümünden sonra Derman ve Selim yeni görevlendirmeleriyle harekete geçerler. Hem ülke sınırları içinde hem de sınır dışındaki birliklerimize yönelik yeni eylemler planlamaktadırlar. Tim bu saldırılıları önlemek için hayati bir görev alır. Zamanla yarışan Tim, Derman ve Selim’in başarılı olmalarını engellemek için var güçleriyle savaşırlar.

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