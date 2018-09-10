Söz'den ayrılan Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin iki sezonunda yer alan ve üçüncü yeni sezona veda eden Aybüke Pusat, Kapı filmiyle seyirci karşısına çıkacak.

23 yaşındaki Pusat, usta oyuncular Kadir İnanır, Vahide Gördüm, Timur Acar gibi isimlerle birlikte rol alıyor. Filmin senaryosunu Filiz Üstün Durak’ın yazarken, yönetmenliğini ise Nihat Durak yapıyor. Filmin çekimleri Mardin’de başlayıp Konya Beyşehir, Almanya ve İstanbul’da devam edecek. Midyatlı Süryani bir ailenin günümüzde geçen hikayesini anlatan Kapı, 2019’un ilk aylarında vizyona girecek.



