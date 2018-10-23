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Söz dizisi 57. yeni bölüm fragmanı! Yavuz'un yeni adamı Kopuk yemin ediyor! 'Bayrağın için canını verir misin?' (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2018 01:26 | Son Güncelleme

Söz dizisinin 57. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Söz'ün 57. yeni bölüm ön izlemesinde, Kopuk lakaplı Selim Hayroviç, Yavuz'un emrine giriyor. Gözyaşları içinde Yavuz'un emrine girmek isteyen Kopuk amacına ulaşıyor. Yavuz, Kopuk'a yemin ettirerek göreve başlatıyor. Yavuz'un 'Vatanın,milletin,bayrağın için canını verir misin?' sorusuna Kopuk 'Allah'tan başka ne isterim' diye cevap veriyor. Peki Söz'de Kopuk'u kim oynuyor? İşte Söz dizisi 57. yeni bölümden ilk fragman

Söz dizisi 57. yeni bölüm fragmanı! Yavuz'un yeni adamı Kopuk yemin ediyor! 'Bayrağın için canını verir misin?' (Söz son bölüm izle)

Star TV'nin sevilen dizisi Söz, 22 Ekim Pazartesi akşamı 56. son bölümüyle ekranlara geldi. Tim uğruna kendini feda ederek Kasap Dragan’ın hain tuzağına düşen Yavuz işkence gördü. Tim ise başarılı bir operasyon sonucu Erdal’ı aldı. Söz dizisinin 57. yeni bölüm ön izlemesi de yayınlandı. Söz dizisine yeni katılan Genco Özak'ın canlandırdığı Kopuk lakaplı Selim Hayroviç yemin ederek Yavuz'un yanında vatan için görev yapmaya başlıyor.

SÖZ DİZİSİ KOPUK'U KİM OYNUYOR? GENCO ÖZAK KİMDİR?
Son dönemde bir çok başarılı projede ki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Genco Özak ‘Söz’de sürpriz ve bir o kadar da iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘Söz’de Genco Özak, ‘Selim Hayroviç’ karakterine hayat veriyor.

KOPUK

Selim Hayroviç, nam-ı diğer ‘Kopuk’, tam bir görev adamı ve vatan sevdalısı olan eski bir askerdir. Deli dolu, nerde ne yapacağı belli olmayan, kopup gitmeleriyle meşhurdur. Bosna Hersek’te doğmuştur ve Dragan’ın Bosna’da yaptığı katliamda henüz 6 yaşında olan Selim, gözünün önünde bütün ailesinin katledilmesini izlemiştir. Daha çocuk olmasına rağmen o anı, öfkesini ve çaresizliğini unutamamıştır. Çocukken Türk Devleti Selim'e sahip çıkıp okutmuştur. Türkiye’de büyümüş, acılarını burada sarmıştır.

1991 doğumlu Genco Özak, adından sıklıkla söz ettirecek gibi duruyor. 1.84 boyuyla ve 79 kiloyla Akrep burcu olan yakışıklı oyuncu Mimar sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesinde eğitim ve öğretimini tamamladı. Genco Özak'ın en çokta sevgilisi merak edildi. Genco Özak Yeliz Kuvancı'yla aşk yaşıyor.

2014 yılında Kocamın Ailesi Can karakteriyle ekranlara gelen Genco Özak, asıl sıçramayı Vatanım Sensin'de rolüyle yaptı. Vatanım Sensin'de Mehmet karakteriyle rekor kırmıştı.

SÖZ SON BÖLÜMDE YAVUZ DRAGAN'IN TUZAĞINA DÜŞTÜ
Tim uğruna kendini feda ederek Kasap Dragan’ın hain tuzağına düşen Yavuz işkence altındadır. Tim ise başarılı bir operasyon sonucu Erdal’ı almış ve dönüş için harekete geçmiştir.

Dragan, Yavuz’u öldürmek için planlar yaparken Nisan tarafından Erdal’ı geri alması istenir. Dragan’ın tek bir kozu vardır o da Yavuz. Ama Yavuz’u sağ olarak Tim’e geri vermeye de niyeti yoktur.

Tim geri dönüş yolundayken, Yavuz’un tutsak alındığı haberi gelir. Yavuz’un nasıl Dragan’ın eline geçtiği Tim’in kafasını kurcalarken, Dragan, Yavuz karşılığında Erdal’ı takas etmek için harekete geçmiştir bile.

Tim bu takası ancak Erdal’ın sorgusu tamamlandıktan sonra yapabilecektir. Bu kısıtlı zamanda Yavuz’un hayatını kurtarmak için Derya, Eylem ve Erdem zamanla yarışmak zorunda kalacaklardır.

Takas sırasında Dragan’ın yaptığı kalleşlik Yavuz’u tek başına onlarca teröristle çatışmak zorunda bırakır. Yavuz var gücüyle çatışırken Tim ona yardım etmek için zamanla yarışıyordur.

Yavuz bütün bu işkence ve çatışmalardan sonra bambaşka bir yola girecektir.

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