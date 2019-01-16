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Söz dizisi 66. yeni bölümden çarpıcı fragman! Yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 16.01.2019 02:45 | Son Güncelleme

Söz dizisinin merakla beklenen 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni yılla birlikte ekrana ara veren Söz'ün yeni bölüm yayın tarihi de açıklandı. Söz'ün yeni bölüm fragmanında, Albay Erdem şehit düşen askerini getiriyor. Karabatak'ın cenazesini TİM elinde taşıyor. Nazlı gerçekle sarsılıyor. Peki Söz dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Söz yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Söz dizisi 66. yeni bölümden çarpıcı fragman! Yeni bölüm ne zaman?

Söz dizisinin iki hafta önce ekrana gelen 65. son bölümünde Savcı Derya ve Karabatak'ın akıbeti merak konusu olmuştu. Yavuz Derya'yı vurmuştu. Peki Söz'in 66. yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek? Söz dizisinin yeni bölüm tarihi Star TV tarafından açıklandı. Söz yeni yıl arasının ardından 21 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.

Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…

Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.

Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.

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