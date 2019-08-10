MAGAZİN

Söz dizisi hayranlarına müjde!

DİZİ HABERLERİ  | 10.08.2019 02:17 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi olarak ekran macerasını 84. bölümüyle noktalayan 'SÖZ'ün soundtrack albümü çıktı.

Söz dizisi hayranlarına müjde!

Daha önce ‘SÖZ’ mobil oyunu ve ‘SÖZ’ün Bittiği Yer’ belgesellerine sevenleriyle buluşturan ‘SÖZ’ün özel olarak hazırlanan soundtrack albümü dijital platformlardaki yerini aldı. Spotify, Fizy, Muud, Deezer, Amazon gibi dijital platformlarda yayınlanan ‘SÖZ’ soundtrack albümü 11 parçadan oluşuyor.

Soundtrack albümde 'SÖZ'ün unutulmaz müziklerine imza atan Atakan Ilgazdağ imzası taşıyan jenerik müzikleri başta olmak üzere başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş, Burak Sevinç, Doğukan Polat, Eren Vurdem'ın yanı sıra Ceren Çağatay'ın seslendirdiği çok özel şarkılar yer alıyor.

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Behzat Ç.'de sürpriz! O isim böyle geri dönüyor!Behzat Ç.'de sürpriz! O isim böyle geri dönüyor!
Elimi Bırakma dizisine flaş transferler!Elimi Bırakma dizisine flaş transferler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
söz dizisi söz soundtrack

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Behzat Ç'de Akbaba'ya ne oldu? Böyle geri dönüyor! Behzat Ç. 4. yeni bölüm fragmanı izle

Behzat Ç.'de sürpriz! O isim böyle geri dönüyor!

Elimi Bırakma dizisine yeni sezonda hangi oyuncular katıldı?

Elimi Bırakma dizisine flaş transferler!

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisindeki partneri kim oldu?

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisindeki partneri kim oldu?

Afili Aşk hayranlarına kötü haber! Afili Aşk 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Afili Aşk hayranlarına kötü haber!

Cansu Dere'ye hangi diziden teklif geldi?

Cansu Dere'ye iddialı diziden teklif!

Show TV'nin iddialı dizisi Aşk Ağlatır'ın çekimleri başladı! Aşk Ağlatır oyuncuları kimler?

İddialı dizinin çekimleri başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.