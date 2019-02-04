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Söz dizisine flaş transfer! Söz'de Linda rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 04.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün kadrosuna ünlü bir oyuncu daha katıldı.

Söz dizisine flaş transfer! Söz'de Linda rolünü kim oynuyor?

Star TV'nin ilgiyle izlenilen dizisi Söz dizisinin oyuncu kadrosu güçlenmeye devam ediyor.

Tims & B Yapım imzasıyla her pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan ve 3. sezonuyla ekranlara gelen dizinin kadrosuna Melis Birkan dahil oldu.

Dizide Linda karakterini canlandıracak olan Melis Birkan ‘Ortadoğu’da başta olmak üzere birçok ülkede görev yapmış dünyaca ünlü bir muhabir olacak.

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Savaş muhabiri olarak birçok ödül almış olan Linda, dünya kamuoyunda saygın bir yere sahiptir. Bu ünü ve gazetecilik kimliğini kullanarak, özellikle Ortadoğu’da stratejik çalışmalar yürütmektedir.

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SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yavuz’un planı herkesi şoka uğratacak.
Hayatının en zor seçiminin ardından Yavuz kendisini toparlamaya çalışmaktadır. Sevdiklerine ve ülkesine karşı hain planlar içindeki Dragan’dan hesap sormak ve intikam almak için harekete geçer. Dragan ve ona yardımcı olacak kişilerin hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Yavuz’un planı herkesi şoka uğratır.

Orhan’ın tutulduğu güvenli evin Dragan tarafından bulunması harekât merkezinde içeriden bilgi sızıntısı olduğu şüphesine neden olur. Köstebeğin kimliğinin ortaya çıkarılması için bir soruşturma başlatılır ve tüm personel bu soruşturma kapsamında sorgulanır. Sorgulama sırasında Seda’nın hamlesiyle bütün oklar Eylem’e çevrilecektir.

Kurulması planlanan terör devletine dair belgelerin güvenlik güçlerinin eline geçmesi Sami ve ekibini tedirgin eder. Yakayı ele vermenin eşiğindeyken Sami içerdeki köstebek Seda ile irtibata geçip belgelerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyler.

Nazlı büyük bir umutla Tim’den gelecek güzel haberi beklerken büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Saatten gelen sinyalin Ateş’e ait olmadığını öğrenince yıkılan Nazlı’nın yolu beklemediği bir anda Ateş ile kesişecektir.


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Melis Birkan söz dizisi söz linda

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